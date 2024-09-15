В правительстве ХМАО после инаугурации губернатора произошла первая отставка. Заявление об уходе написал директор департамента промышленности Кирилл Зайцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Глава деппрома Зайцев покидает пост. Заявление подписано 16 сентября», — уточнил инсайдер.
Зайцев не ответил на звонок журналиста агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Зайцева на посту деппрома может сменить и земляк и давний соратник губернатора ХМАО Руслана Кухарука Виктор Гамузов. Летом он переехал из Тюмени, где возглавлял депэконом, и был назначен заместителем главы деппрома.
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