15 сентября 2024
14 сентября 2024

В правительстве ХМАО произошла первая отставка после инаугурации губернатора. Инсайд

Директор департамента промышленности ХМАО Зайцев покидает пост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инсайдеры сообщают об отставке главы деппрома ХМАО Кирилла Зайцева
Инсайдеры сообщают об отставке главы деппрома ХМАО Кирилла Зайцева Фото:

В правительстве ХМАО после инаугурации губернатора произошла первая отставка. Заявление об уходе написал директор департамента промышленности Кирилл Зайцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Глава деппрома Зайцев покидает пост. Заявление подписано 16 сентября», — уточнил инсайдер.

Зайцев не ответил на звонок журналиста агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Зайцева на посту деппрома может сменить и земляк и давний соратник губернатора ХМАО Руслана Кухарука Виктор Гамузов. Летом он переехал из Тюмени, где возглавлял депэконом, и был назначен заместителем главы деппрома.

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В правительстве ХМАО после инаугурации губернатора произошла первая отставка. Заявление об уходе написал директор департамента промышленности Кирилл Зайцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Глава деппрома Зайцев покидает пост. Заявление подписано 16 сентября», — уточнил инсайдер. Зайцев не ответил на звонок журналиста агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Зайцева на посту деппрома может сменить и земляк и давний соратник губернатора ХМАО Руслана Кухарука Виктор Гамузов. Летом он переехал из Тюмени, где возглавлял депэконом, и был назначен заместителем главы деппрома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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