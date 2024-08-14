Руководителю департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Виктору Гамузову прочат место в департаменте промышленности. Источники в политическом истеблишменте округа сообщают, что одноклассник и давний соратник врио губернатора Кухарука после переезда в Югру займет пост заместителя директора департамента промышленности, а затем возглавит ведомство.
«Планируется, что одноклассник и давний соратник врио губернатора Кухарука после переезда в Югру займет пост заместителя директора департамента промышленности. В дальнейшем, уже после инаугурации главы региона, он станет главой деппрома», — сообщил инсайдер.
По словам собеседника агентства, слухи об отставке нынешнего директора деппрома ХМАО Кирилла Зайцева ходят еще с весны. А Гамузов с куратором экономического блока правительства — первым вице-губернатором Югры Алексей Забозлаевым — успел поработать еще в мэрии Урая.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что одноклассник врио губернатора Гамузов войдет в команду правительства Югры. В политическом истеблишменте «тюменской матрешки» муссируются слухи о его скором переезде в Ханты-Мансийск.
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