14 августа 2024

Главе департамента экономики Тюмени прочат место в деппроме ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Одноклассник врио губернатора ХМАО займет высокий пост в обновленном кабмине
Одноклассник врио губернатора ХМАО займет высокий пост в обновленном кабмине Фото:

Руководителю департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Виктору Гамузову прочат место в департаменте промышленности. Источники в политическом истеблишменте округа сообщают, что одноклассник и давний соратник врио губернатора Кухарука после переезда в Югру займет пост заместителя директора департамента промышленности, а затем возглавит ведомство.

«Планируется, что одноклассник и давний соратник врио губернатора Кухарука после переезда в Югру займет пост заместителя директора департамента промышленности. В дальнейшем, уже после инаугурации главы региона, он станет главой деппрома», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника агентства, слухи об отставке нынешнего директора деппрома ХМАО Кирилла Зайцева ходят еще с весны. А Гамузов с куратором экономического блока правительства — первым вице-губернатором Югры Алексей Забозлаевым — успел поработать еще в мэрии Урая.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что одноклассник врио губернатора Гамузов войдет в команду правительства Югры. В политическом истеблишменте «тюменской матрешки» муссируются слухи о его скором переезде в Ханты-Мансийск.

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Руководителю департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Виктору Гамузову прочат место в департаменте промышленности. Источники в политическом истеблишменте округа сообщают, что одноклассник и давний соратник врио губернатора Кухарука после переезда в Югру займет пост заместителя директора департамента промышленности, а затем возглавит ведомство. «Планируется, что одноклассник и давний соратник врио губернатора Кухарука после переезда в Югру займет пост заместителя директора департамента промышленности. В дальнейшем, уже после инаугурации главы региона, он станет главой деппрома», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, слухи об отставке нынешнего директора деппрома ХМАО Кирилла Зайцева ходят еще с весны. А Гамузов с куратором экономического блока правительства — первым вице-губернатором Югры Алексей Забозлаевым — успел поработать еще в мэрии Урая. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что одноклассник врио губернатора Гамузов войдет в команду правительства Югры. В политическом истеблишменте «тюменской матрешки» муссируются слухи о его скором переезде в Ханты-Мансийск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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