Руководитель СУ СКР по Челябинской области полковник Алексей Колбасин принял участие в задержании неизвестного мужчины, который пытался попасть на территорию оцепленной школы, в которой произошла бойня. Вместе с сотрудниками полиции он положил мужчину на землю. После нарушителя заковали в наручники.
«Тише, тише, тише. Спокойно, спокойно», — говорит мужчине Колбасин на видео, опубликованном «Mash». После офицер помогает полицейским уложить нарушителя на землю. По итогу мужчину заковали в наручники и усадили в служебный автомобиль.
На этом же видео присутствует заместитель Колбасина — Константин Правосудов. Но он участие в задержании не принимает.
Территорию вокруг школы оцепили после того, как в ней произошла настоящая бойня: 13-летний школьник набросился на одноклассников с ножом и молотком. К счастью, обошлось без погибших. Но две девочки находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Нападавший же задержан.
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