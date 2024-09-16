Глава челябинского СУ СК Колбасин участвовал в задержании у оцепленной школы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Колбасин, Челябинск
Алексей Колбасин пытался успокоит мужчину, который решил проникнуть на оцепленную территорию Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Руководитель СУ СКР по Челябинской области полковник Алексей Колбасин принял участие в задержании неизвестного мужчины, который пытался попасть на территорию оцепленной школы, в которой произошла бойня. Вместе с сотрудниками полиции он положил мужчину на землю. После нарушителя заковали в наручники.

«Тише, тише, тише. Спокойно, спокойно», — говорит мужчине Колбасин на видео, опубликованном «Mash». После офицер помогает полицейским уложить нарушителя на землю. По итогу мужчину заковали в наручники и усадили в служебный автомобиль.

На этом же видео присутствует заместитель Колбасина — Константин Правосудов. Но он участие в задержании не принимает.

Территорию вокруг школы оцепили после того, как в ней произошла настоящая бойня: 13-летний школьник набросился на одноклассников с ножом и молотком. К счастью, обошлось без погибших. Но две девочки находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Нападавший же задержан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель СУ СКР по Челябинской области полковник Алексей Колбасин принял участие в задержании неизвестного мужчины, который пытался попасть на территорию оцепленной школы, в которой произошла бойня. Вместе с сотрудниками полиции он положил мужчину на землю. После нарушителя заковали в наручники. «Тише, тише, тише. Спокойно, спокойно», — говорит мужчине Колбасин на видео, опубликованном «Mash». После офицер помогает полицейским уложить нарушителя на землю. По итогу мужчину заковали в наручники и усадили в служебный автомобиль. На этом же видео присутствует заместитель Колбасина — Константин Правосудов. Но он участие в задержании не принимает. Территорию вокруг школы оцепили после того, как в ней произошла настоящая бойня: 13-летний школьник набросился на одноклассников с ножом и молотком. К счастью, обошлось без погибших. Но две девочки находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Нападавший же задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...