Генерал Гурулев объяснил, зачем Путин увеличил численность военных в России

Гурулев: Путин увеличил численность военных для создания новых частей для СВО
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Андрей Гурулев объяснил рост российской армии
Андрей Гурулев объяснил рост российской армии Фото:

Президент России Владимир Путин увеличил численность военных для создания новых соединений и частей, которые будут участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в соцсетях.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения части для проведения специальной военной операции», — заявил Гурулев в опубликованном ролике своего официальном telegram-канала. Эти подразделения формируются из добровольцев, подписывающих контракт с Минобороны, добавил Гурулев.

Ранее сообщалось, что Путин увеличил численность Вооруженных сил до 2 389 130 человек, из которых 1,5 млн — это военнослужащие. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов, последний раз численность увеличивалась в декабре 2023 года.

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Президент России Владимир Путин увеличил численность военных для создания новых соединений и частей, которые будут участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в соцсетях. «Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения части для проведения специальной военной операции», — заявил Гурулев в опубликованном ролике своего официальном telegram-канала. Эти подразделения формируются из добровольцев, подписывающих контракт с Минобороны, добавил Гурулев. Ранее сообщалось, что Путин увеличил численность Вооруженных сил до 2 389 130 человек, из которых 1,5 млн — это военнослужащие. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов, последний раз численность увеличивалась в декабре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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