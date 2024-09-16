Генерал Гурулев объяснил, зачем Путин увеличил численность военных в России

Президент России Владимир Путин увеличил численность военных для создания новых соединений и частей, которые будут участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в соцсетях.
«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения части для проведения специальной военной операции», — заявил Гурулев в опубликованном ролике своего официальном telegram-канала. Эти подразделения формируются из добровольцев, подписывающих контракт с Минобороны, добавил Гурулев.
Ранее сообщалось, что Путин увеличил численность Вооруженных сил до 2 389 130 человек, из которых 1,5 млн — это военнослужащие. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов, последний раз численность увеличивалась в декабре 2023 года.
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