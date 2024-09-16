Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих. Скрин

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Отправка призывников. Курган, армия, призывники, новобранцы, призыв в армию
В прошлый раз повышение штата ВС РФ прошло в декабре 2023 года Фото:

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до двух миллионов 389 тысяч человек. Из них 1,5 млн — это военнослужащие. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. В том числе 1,5 млн военнослужащих», — говорится в указе президента. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. В прошлый раз Путин увеличил штатную численность в декабре 2023 года. Она составляла 2 209 130 человек.

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Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до двух миллионов 389 тысяч человек. Из них 1,5 млн — это военнослужащие. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. В том числе 1,5 млн военнослужащих», — говорится в указе президента. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. В прошлый раз Путин увеличил штатную численность в декабре 2023 года. Она составляла 2 209 130 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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