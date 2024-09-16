Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих. Скрин

16 сентября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

В прошлый раз повышение штата ВС РФ прошло в декабре 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до двух миллионов 389 тысяч человек. Из них 1,5 млн — это военнослужащие. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. В том числе 1,5 млн военнослужащих», — говорится в указе президента. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. В прошлый раз Путин увеличил штатную численность в декабре 2023 года. Она составляла 2 209 130 человек. портал нормативно-правовых актов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до двух миллионов 389 тысяч человек. Из них 1,5 млн — это военнослужащие. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. В том числе 1,5 млн военнослужащих», — говорится в указе президента. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. В прошлый раз Путин увеличил штатную численность в декабре 2023 года. Она составляла 2 209 130 человек.