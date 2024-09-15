15 сентября 2024

Мэр из ХМАО назначил экономиста ответственным за спорт

Мэр из ХМАО Андрей Трубецкой назначил Николая Жилу ответственным за спорт
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зампредседателя комитета экономического развития Николай Жила возглавил управление физической культуры, спорта и туризма Сургутского района
Зампредседателя комитета экономического развития Николай Жила возглавил управление физической культуры, спорта и туризма Сургутского района Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил заместителя председателя комитета экономического развития Николая Жилу на пост начальника управления физической культуры, спорта и туризма. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.

«Жила — главный специалист районной мэрии по муниципальным закупкам и проведению торгов. Но он уже долгое время работал в должности зама комитета экономического развития. Поэтому переход на позицию чиновника, ответственного за спорт и туризм, для него новый вызов в карьере. Тем более, что ставка начальника управления по физкультуре давно была свободной», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили факт назначения. «Николай Александрович работает в администрации Сургутского района с 2012 года. Начинал с должности ведущего специалиста комитета экономического развития. Последние 6 лет занимал должность заместителя председателя этого комитета», — прокомментировали в районной мэрии.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил заместителя председателя комитета экономического развития Николая Жилу на пост начальника управления физической культуры, спорта и туризма. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «Жила — главный специалист районной мэрии по муниципальным закупкам и проведению торгов. Но он уже долгое время работал в должности зама комитета экономического развития. Поэтому переход на позицию чиновника, ответственного за спорт и туризм, для него новый вызов в карьере. Тем более, что ставка начальника управления по физкультуре давно была свободной», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили факт назначения. «Николай Александрович работает в администрации Сургутского района с 2012 года. Начинал с должности ведущего специалиста комитета экономического развития. Последние 6 лет занимал должность заместителя председателя этого комитета», — прокомментировали в районной мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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