Свердловский мэр, которого хочет снести депутат-олигарх, пошел на выборы

Мэр Березовского Писцов подал документы для участия в выборах

16 сентября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Евгения Писцова (по центру), по слухам, уже согласовал губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Конфликт на выборах мэра Березовского — 2024 Действующий глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, против которого интригует один из богатейших депутатов заксобрания Вячеслав Брозовский, подал документы для участия в выборах мэра. Об этом он сам написал у себя в telegram-канале. «Сегодня подал пакет документов в конкурсную комиссию по выборам главы. Есть важные для березовчан проекты, которые я обязан реализовать в ближайшие пять лет со своей командой», — сообщил Писцов. И перечислил эти проекты. Среди них — строительство спорткомплекса на улице Спортивной, бассейна на Строителей, окончание работ по возведению школы в микрорайоне «Уют-Сити» и ее комплектование, расселение людей из бараков, реконструкция очистных сооружений, модернизация библиотек и другое. Главный конкурент Писцова на выборах — спикер местной думы Алексей Горевой, которого поддерживает Брозовский (он также контролирует большинство в местной думе). Как ранее сообщало URA.RU, между Писцовым и Брозовским, некогда соратниками, возник конфликт по земельному вопросу. При этом действующий мэр якобы уже согласован губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы пройдут в октябре, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Комиссию возглавляет полпред Куйвашева в Южном управленческом округе Владимир Шауракс. При этом у Брозовского достаточно голосов для торпедирования решения комиссии. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, против которого интригует один из богатейших депутатов заксобрания Вячеслав Брозовский, подал документы для участия в выборах мэра. Об этом он сам написал у себя в telegram-канале. «Сегодня подал пакет документов в конкурсную комиссию по выборам главы. Есть важные для березовчан проекты, которые я обязан реализовать в ближайшие пять лет со своей командой», — сообщил Писцов. И перечислил эти проекты. Среди них — строительство спорткомплекса на улице Спортивной, бассейна на Строителей, окончание работ по возведению школы в микрорайоне «Уют-Сити» и ее комплектование, расселение людей из бараков, реконструкция очистных сооружений, модернизация библиотек и другое. Главный конкурент Писцова на выборах — спикер местной думы Алексей Горевой, которого поддерживает Брозовский (он также контролирует большинство в местной думе). Как ранее сообщало URA.RU, между Писцовым и Брозовским, некогда соратниками, возник конфликт по земельному вопросу. При этом действующий мэр якобы уже согласован губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы пройдут в октябре, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Комиссию возглавляет полпред Куйвашева в Южном управленческом округе Владимир Шауракс. При этом у Брозовского достаточно голосов для торпедирования решения комиссии. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.