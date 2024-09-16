Свердловский мэр, которого хочет снести депутат-олигарх, пошел на выборы

Мэр Березовского Писцов подал документы для участия в выборах
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ИННОПРОМ-2021, сессия по Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , писцов евгений
Кандидатуру Евгения Писцова (по центру), по слухам, уже согласовал губернатор Фото:
новость из сюжета
Конфликт на выборах мэра Березовского — 2024

Действующий глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, против которого интригует один из богатейших депутатов заксобрания Вячеслав Брозовский, подал документы для участия в выборах мэра. Об этом он сам написал у себя в telegram-канале.

«Сегодня подал пакет документов в конкурсную комиссию по выборам главы. Есть важные для березовчан проекты, которые я обязан реализовать в ближайшие пять лет со своей командой», — сообщил Писцов. И перечислил эти проекты. Среди них — строительство спорткомплекса на улице Спортивной, бассейна на Строителей, окончание работ по возведению школы в микрорайоне «Уют-Сити» и ее комплектование, расселение людей из бараков, реконструкция очистных сооружений, модернизация библиотек и другое.

Главный конкурент Писцова на выборах — спикер местной думы Алексей Горевой, которого поддерживает Брозовский (он также контролирует большинство в местной думе). Как ранее сообщало URA.RU, между Писцовым и Брозовским, некогда соратниками, возник конфликт по земельному вопросу. При этом действующий мэр якобы уже согласован губернатором Евгением Куйвашевым.

Выборы пройдут в октябре, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Комиссию возглавляет полпред Куйвашева в Южном управленческом округе Владимир Шауракс. При этом у Брозовского достаточно голосов для торпедирования решения комиссии. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

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Действующий глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, против которого интригует один из богатейших депутатов заксобрания Вячеслав Брозовский, подал документы для участия в выборах мэра. Об этом он сам написал у себя в telegram-канале. «Сегодня подал пакет документов в конкурсную комиссию по выборам главы. Есть важные для березовчан проекты, которые я обязан реализовать в ближайшие пять лет со своей командой», — сообщил Писцов. И перечислил эти проекты. Среди них — строительство спорткомплекса на улице Спортивной, бассейна на Строителей, окончание работ по возведению школы в микрорайоне «Уют-Сити» и ее комплектование, расселение людей из бараков, реконструкция очистных сооружений, модернизация библиотек и другое. Главный конкурент Писцова на выборах — спикер местной думы Алексей Горевой, которого поддерживает Брозовский (он также контролирует большинство в местной думе). Как ранее сообщало URA.RU, между Писцовым и Брозовским, некогда соратниками, возник конфликт по земельному вопросу. При этом действующий мэр якобы уже согласован губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы пройдут в октябре, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Комиссию возглавляет полпред Куйвашева в Южном управленческом округе Владимир Шауракс. При этом у Брозовского достаточно голосов для торпедирования решения комиссии. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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