Политика Конфликт на выборах в пригороде Екатеринбурга обостряется Спикер думы Березовского Горевой выдвинулся на выборы мэра 16 сентября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + Считается, что Алексея Горевого (слева) поддерживает депутат заксо Вячеслав Брозовский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер думы Березовского (Свердловская область) Алексей Горевой, как и анонсировал в беседе с URA.RU, направил документы для участия в выборах главы города. Эту информацию он сам подтвердил агентству. «Решение о выдвижении коллективное, я принимал его сообща с коллегами-депутатами. Основными задачами я считаю максимальное использование возможностей команды „Единой России“ и губернатора Свердловской области в интересах жителей Березовского, конструктивное взаимодействие администрации с думой и жителями города, разработку и запуск проектов развития территории. Детали я изложил в своей программе, которую представлю конкурсной комиссии и депутатам», — заявил Горевой. Новость по теме Богатый депутат решил надавить на свердловского губернатора — и рискует потерять все Считается, что его поддерживает один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский, контролирующий муниципальную думу. Нынешнего главу Евгения Писцова он хочет сместить — у них конфликт. Писцов на конкурс пока не заявился. При этом ходят слухи, что губернатор Евгений Куйвашев его переизбрание согласовал. Выборы мэра намечены на октябрь, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Комиссию возглавляет полпред Куйвашева в Южном управленческом округе Владимир Шауракс. При этом у Брозовского достаточно голосов для торпедирования решения комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спикер думы Березовского (Свердловская область) Алексей Горевой, как и анонсировал в беседе с URA.RU, направил документы для участия в выборах главы города. Эту информацию он сам подтвердил агентству. «Решение о выдвижении коллективное, я принимал его сообща с коллегами-депутатами. Основными задачами я считаю максимальное использование возможностей команды „Единой России“ и губернатора Свердловской области в интересах жителей Березовского, конструктивное взаимодействие администрации с думой и жителями города, разработку и запуск проектов развития территории. Детали я изложил в своей программе, которую представлю конкурсной комиссии и депутатам», — заявил Горевой. Считается, что его поддерживает один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский, контролирующий муниципальную думу. Нынешнего главу Евгения Писцова он хочет сместить — у них конфликт. Писцов на конкурс пока не заявился. При этом ходят слухи, что губернатор Евгений Куйвашев его переизбрание согласовал. Выборы мэра намечены на октябрь, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Комиссию возглавляет полпред Куйвашева в Южном управленческом округе Владимир Шауракс. При этом у Брозовского достаточно голосов для торпедирования решения комиссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям