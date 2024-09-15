Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.
«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижневартовску задержали местного 47-летнего предпринимателя, который без необходимых сопроводительных документов хранил в складском помещении около 6,5 тонны рыбы. В морозильных камерах найдены три свежемороженые и две копчёные рыбы породы „Сибирский осётр“, которая занесена в Красную книгу России и запрещена к обороту действующим законодательством», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.
Предприниматель хранил рыбу на складе без необходимых документов. По оценкам экспертов, ущерб от действий бизнесмена составил почти 2,5 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения выбрано обязательство о явке, а на имущество задержанного наложен арест.
Ранее URA.RU писало, что жителю Ханты-Мансийска грозит штраф до миллиона рублей за покупку краснокнижного сибирского осетра. Он задержан сотрудниками полиции за незаконное приобретение рыбы возле одного из домов по улице Лермонтово.
Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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