15 сентября 2024

Полиция ХМАО нашла у бизнесмена шесть тонн рыбы из Красной книги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шесть тонн краснокнижной рыбы нашла полиция у бизнесмена из Нижневартовска
Шесть тонн краснокнижной рыбы нашла полиция у бизнесмена из Нижневартовска Фото:

Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.

«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижневартовску задержали местного 47-летнего предпринимателя, который без необходимых сопроводительных документов хранил в складском помещении около 6,5 тонны рыбы. В морозильных камерах найдены три свежемороженые и две копчёные рыбы породы „Сибирский осётр“, которая занесена в Красную книгу России и запрещена к обороту действующим законодательством», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.

Предприниматель хранил рыбу на складе без необходимых документов. По оценкам экспертов, ущерб от действий бизнесмена составил почти 2,5 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения выбрано обязательство о явке, а на имущество задержанного наложен арест. 

Ранее URA.RU писало, что жителю Ханты-Мансийска грозит штраф до миллиона рублей за покупку краснокнижного сибирского осетра. Он задержан сотрудниками полиции за незаконное приобретение рыбы возле одного из домов по улице Лермонтово.

Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»

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Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция. «Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижневартовску задержали местного 47-летнего предпринимателя, который без необходимых сопроводительных документов хранил в складском помещении около 6,5 тонны рыбы. В морозильных камерах найдены три свежемороженые и две копчёные рыбы породы „Сибирский осётр“, которая занесена в Красную книгу России и запрещена к обороту действующим законодательством», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. Предприниматель хранил рыбу на складе без необходимых документов. По оценкам экспертов, ущерб от действий бизнесмена составил почти 2,5 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения выбрано обязательство о явке, а на имущество задержанного наложен арест.  Ранее URA.RU писало, что жителю Ханты-Мансийска грозит штраф до миллиона рублей за покупку краснокнижного сибирского осетра. Он задержан сотрудниками полиции за незаконное приобретение рыбы возле одного из домов по улице Лермонтово. Автор видео: telegram-канал «Полиция Югры»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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