Из тюменских аптек исчез препарат для лечения отита и конъюнктивита

Из аптек Тюмени перестали отпускать капли «Софрадекс»

Препарат исчез как из сетевых аптек Тюмени, так и местных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из аптек Тюмени исчез популярный препарат для лечения глазных и ушных болезней «Софрадекс». Об этом рассказали читатели URA.RU, обратившиеся в агентство. Лекарство выпускает фармацевтическая компания в Индии.

«От отита лор-врач выписала капли „Софрадекс“. Какого было наше удивление, когда ни в одной аптеке на районе их мы не обнаружили. Провизоры сказали, что их все раскупили якобы из-за сезонных обострений отитов. Пришлось у врача переназначать аналог», — рассказали горожане.

Корреспондент агентства проверил наличие препарата в сети федеральных аптек «Фармленд» и местных — «Живика», «Эконом», «Реагент» и «Вита». Ни в одной точке продаж этого препарата нет. На сервисе по поиску лекарства в Тюмени lek-info.ru не отображаются данные о наличии капель.

Капли «Софрадекс» имеют широкий спектр действия. Их применяют при лечении отитов, конъюнктивов, ячменя и других болезней. Производят препарат в Индии.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.