ЦБ назвал способ снизить инфляцию

Чтобы снизить инфляцию до целевого темпа в 4% необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом заявили в Центробанке (ЦБ).
«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, <…> и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении ЦБ. В сентябре регулятор поднял ключевую ставку до 19%, что стало пиком с февраля 2022 года.
Инфляция по итогам 2024 года, скорее всего, превысит летний прогноз в 6,5—7%, отмечают в ЦБ. Но при проведении денежно-кредитной политики в следующем году инфляция может снизится до 4—4,5%.
ЦБ повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и повышения уровня накоплений среди населения, заявил ранее профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган. Реальные доходы в стране растут, что способствует увеличению сбережений, говорит эксперт.
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Чтобы снизить инфляцию до целевого темпа в 4% необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом заявили в Центробанке (ЦБ). «Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, <…> и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении ЦБ. В сентябре регулятор поднял ключевую ставку до 19%, что стало пиком с февраля 2022 года. Инфляция по итогам 2024 года, скорее всего, превысит летний прогноз в 6,5—7%, отмечают в ЦБ. Но при проведении денежно-кредитной политики в следующем году инфляция может снизится до 4—4,5%. ЦБ повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и повышения уровня накоплений среди населения, заявил ранее профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган. Реальные доходы в стране растут, что способствует увеличению сбережений, говорит эксперт.