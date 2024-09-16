16 сентября 2024

ЦБ назвал способ снизить инфляцию

Центробанк заявил о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики
© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Несколько дней назад регулятор поднял ключевую ставку до 19% Фото:

Чтобы снизить инфляцию до целевого темпа в 4% необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом заявили в Центробанке (ЦБ).

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, <…> и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении ЦБ. В сентябре регулятор поднял ключевую ставку до 19%, что стало пиком с февраля 2022 года.

Инфляция по итогам 2024 года, скорее всего, превысит летний прогноз в 6,5—7%, отмечают в ЦБ. Но при проведении денежно-кредитной политики в следующем году инфляция может снизится до 4—4,5%.

ЦБ повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и повышения уровня накоплений среди населения, заявил ранее профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган. Реальные доходы в стране растут, что способствует увеличению сбережений, говорит эксперт.

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Чтобы снизить инфляцию до целевого темпа в 4% необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом заявили в Центробанке (ЦБ). «Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, <…> и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении ЦБ. В сентябре регулятор поднял ключевую ставку до 19%, что стало пиком с февраля 2022 года. Инфляция по итогам 2024 года, скорее всего, превысит летний прогноз в 6,5—7%, отмечают в ЦБ. Но при проведении денежно-кредитной политики в следующем году инфляция может снизится до 4—4,5%. ЦБ повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и повышения уровня накоплений среди населения, заявил ранее профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган. Реальные доходы в стране растут, что способствует увеличению сбережений, говорит эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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