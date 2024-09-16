Профессор ВШЭ объяснил, чего добивается ЦБ повышением ключевой ставки

Коган: ЦБ повышает ставку, чтобы люди меньше тратили и больше копили

16 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Повышая ключевую ставку, ЦБ стремится сократить потребительские расходы и увеличить сбережения населения, эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный банк повышает ключевую ставку, чтобы снизить уровень потребления и повысить уровень накоплений среди населения. Об этом рассказал профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган в интервью журналистам. «Основная причина — высокая ставка, которая способствует повышению нормы накопления», — отметил Коган в эфире радио Sputnik . По словам эксперта, реальные доходы в стране растут, что способствует увеличению сбережений. Уровень безработицы в России (2,6%) говорит о том, что на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы, уточнил Коган. Из-за этого работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Рост зарплат приводит к увеличению доходов населения, а высокая ключевая ставка побуждает людей откладывать деньги. Это подтверждается ростом числа счетов на Московской бирже и увеличением депозитов. Повышая ключевую ставку, Центральный банк стремится снизить потребительские расходы и увеличить накопления среди населения. Ранее сообщалось, что Центральный Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 25 октября 2024 года. Это решение связано с необходимостью ужесточения денежно-кредитной политики в условиях возобновления процессов дезинфляции, сообщила пресс-служба регулятора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что процентные ставки по ипотечным кредитам в России увеличатся на 7-12% в связи с повышением ключевой ставки. Она отметила, что оценивать долгосрочные последствия этого роста пока сложно, однако текущее повышение ставки до 19% является ответом на экономическую ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк повышает ключевую ставку, чтобы снизить уровень потребления и повысить уровень накоплений среди населения. Об этом рассказал профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган в интервью журналистам. «Основная причина — высокая ставка, которая способствует повышению нормы накопления», — отметил Коган в эфире радио Sputnik. По словам эксперта, реальные доходы в стране растут, что способствует увеличению сбережений. Уровень безработицы в России (2,6%) говорит о том, что на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы, уточнил Коган. Из-за этого работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Рост зарплат приводит к увеличению доходов населения, а высокая ключевая ставка побуждает людей откладывать деньги. Это подтверждается ростом числа счетов на Московской бирже и увеличением депозитов. Повышая ключевую ставку, Центральный банк стремится снизить потребительские расходы и увеличить накопления среди населения. Ранее сообщалось, что Центральный Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 25 октября 2024 года. Это решение связано с необходимостью ужесточения денежно-кредитной политики в условиях возобновления процессов дезинфляции, сообщила пресс-служба регулятора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что процентные ставки по ипотечным кредитам в России увеличатся на 7-12% в связи с повышением ключевой ставки. Она отметила, что оценивать долгосрочные последствия этого роста пока сложно, однако текущее повышение ставки до 19% является ответом на экономическую ситуацию.