В США арестовали россиянина из-за экспорта микроэлектроники для военных нужд

17 сентября 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Предположительно, микроэлектроника применялась для создания беспилотников Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck Гражданин РФ Денис Постовой был арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники для военных целей. Об этом сообщает американский минюст. «Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — утверждается в заявлении министерства. Постовой обвиняется в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях, включая производство беспилотников. Первое судебное слушание по его делу назначено на 19 сентября и пройдет в суде штата Флорида. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин РФ Денис Постовой был арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники для военных целей. Об этом сообщает американский минюст. «Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — утверждается в заявлении министерства. Постовой обвиняется в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях, включая производство беспилотников. Первое судебное слушание по его делу назначено на 19 сентября и пройдет в суде штата Флорида.