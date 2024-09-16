В США арестовали россиянина из-за экспорта микроэлектроники для военных нужд

Гражданин РФ Денис Постовой был арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники для военных целей. Об этом сообщает американский минюст.
«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — утверждается в заявлении министерства. Постовой обвиняется в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях, включая производство беспилотников. Первое судебное слушание по его делу назначено на 19 сентября и пройдет в суде штата Флорида.
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