Где и во сколько россияне увидят затмение 18 сентября

«Известия»: лунное затмение 18 сентября будет видно на западе и в центре России

17 сентября 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Лунное затмение начнется в 5:44 по московскому времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь с 17 на 18 сентября россияне смогут стать свидетелями частного лунного затмения. Это событие откроет коридор затмений и будет видно в западных и центральных регионах страны, сообщают астрономы. «Лунное затмение начнется в 5:44 по московскому времени и продлится четыре часа шесть минут. Луна будет находиться в созвездии Рыб, а рядом с ней будет виден Сатурн», — сообщают астрономы. Об этом пишут «Известия». Астрономы также предупреждают, что затмение будет слабым, поэтому для его наблюдения потребуется особое внимание — лунный диск будет находиться в тени всего на 3,5%. Затмение будет наблюдаться не только в России, но и во многих других частях мира, включая Европу, Азию, Африку и обе Америки. Лучшее время для наблюдения — когда Луна находится у горизонта, где она приобретает оранжевый оттенок из-за атмосферной рефракции. Кроме того, в этот период можно будет увидеть суперлуние, когда Луна кажется особенно яркой и крупной. Так, 18 сентября спутник окажется на расстоянии 357 283 км от Земли в 16:28 мск. Что нужно делать в период затмения кукурузной Луны, а что категорически нельзя — в материале URA.RU. В частности, во время лунного затмения стоит расстаться с людьми, которые негативно влияют на вашу жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 17 на 18 сентября россияне смогут стать свидетелями частного лунного затмения. Это событие откроет коридор затмений и будет видно в западных и центральных регионах страны, сообщают астрономы. «Лунное затмение начнется в 5:44 по московскому времени и продлится четыре часа шесть минут. Луна будет находиться в созвездии Рыб, а рядом с ней будет виден Сатурн», — сообщают астрономы. Об этом пишут «Известия». Астрономы также предупреждают, что затмение будет слабым, поэтому для его наблюдения потребуется особое внимание — лунный диск будет находиться в тени всего на 3,5%. Затмение будет наблюдаться не только в России, но и во многих других частях мира, включая Европу, Азию, Африку и обе Америки. Лучшее время для наблюдения — когда Луна находится у горизонта, где она приобретает оранжевый оттенок из-за атмосферной рефракции. Кроме того, в этот период можно будет увидеть суперлуние, когда Луна кажется особенно яркой и крупной. Так, 18 сентября спутник окажется на расстоянии 357 283 км от Земли в 16:28 мск. Что нужно делать в период затмения кукурузной Луны, а что категорически нельзя — в материале URA.RU. В частности, во время лунного затмения стоит расстаться с людьми, которые негативно влияют на вашу жизнь.