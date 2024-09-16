Затмение кукурузной Луны произойдет 18 сентября: что нужно делать в этот период, а что нельзя

Первое осеннее затмение Луны произойдет 18 сентября

16 сентября 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Утром 18 сентября можно будет увидеть затмение кукурузной Луны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Западной Сибири и Европейской части России смогут наблюдать затмение кукурузной Луны на утреннем небе 18 сентября. В Москве начало теневого затмения ожидается с 05:13 до 06:16 по московскому времени, при этом общая продолжительность затмения составит около 4,5 часа. Луна появится на небе в столице после 19:00 17 сентября и будет сопровождаться ярким Сатурном. О том, что нужно делать в период затмения кукурузной Луны, а что категорически нельзя — в материале URA.RU. Почему полную Луну называют кукурузной Кукурузной полную Луну назвали коренные американские племена, которые начинали собирать кукурузу с первым полнолунием осени. В разных уголках мира это же полнолуние получило название «Урожайная Луна». Люди использовали природное ночное освещение для продолжения работы на полях даже после захода солнца. Кукурузной полную Луну назвали индейцы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Как наблюдать за затмением кукурузной Луны Лунные затмения, в отличие от солнечных, не требуют использования специальных очков для наблюдения, однако забота о зрении остается актуальной. Для предотвращения усталости глаз во время длительного наблюдения за астрономическим явлением рекомендуется применять методику «20-20-20»: через каждые 20 минут фиксации взгляда на небесное тело следует отвлечься и посмотреть на 20 секунд на объект, расположенный на расстоянии шести метров. Это позволит глазам отдохнуть и снизить риск перенапряжения. Несмотря на то, что лунное затмение не излучает вредного для глаз света, важно обеспечить защиту от неожиданных световых эффектов. Переход от искусственного освещения к темноте ночного неба может быть некомфортным для глаз. Рекомендуется дать глазам время адаптироваться к темноте, избегая резких перепадов света. При использовании фонарика выбирайте модели с красным светом, который менее агрессивен для зрительных рецепторов. Если для наблюдения за лунным затмением используются бинокли или телескопы, необходимо удостовериться в их надежной установке и корректной настройке. Важно обеспечить устойчивость оборудования, чтобы избежать его падения и возможных повреждений. Также стоит следить за положением тела во время использования бинокля, чтобы предотвратить напряжение мышц шеи и глаз. Также стоит избегать мест для наблюдения за затмением с высоким риском скольжения, падений или других опасностей. Лунные затмения не так сильно влияют на зрение, как солнечные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скажется ли затмение на здоровье и самочувствии Лунные затмения часто ассоциируются с повышенной эмоциональной чувствительностью и нервозностью. В этот период многие люди могут замечать у себя склонность к импульсивным и спонтанным решениям. Это время может быть напряженным, может возникать чувство неопределенности. Тем не менее, не стоит воспринимать лунное затмение исключительно как источник негатива. Этот период может стать благоприятным временем для глубокой саморефлексии и освобождения от устаревших убеждений и материального балласта. Астрологи советуют использовать энергию затмения для внутреннего диалога, чтобы лучше понять свои истинные желания и направления для развития. Важно оставаться позитивно настроенным, избегать негативных мыслей и не поддаваться общей панике или дезорганизации. В период лунного затмения особенно важно поддерживать спокойствие и равновесие. Необходимо осознавать, что многие из переживаемых волнений могут быть временными и вызваны уникальными астрономическими условиями. Во время лунного затмения люди могут замечать склонность к импульсивным и спонтанным решениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что можно делать в затмение кукурузной Луны Организация пространства и дел Разгребание накопившихся задач и планирование на будущее помогут чувствовать себя более уверенно и организованно. Это время подходит для того, чтобы освободить свое рабочее и жилищное пространство от лишних предметов, провести генеральную уборку. Освобождение от токсичных отношений Во время лунного затмения стоит расстаться с людьми, которые негативно влияют на вашу жизнь. Разрыв отношений, которые причиняют вред, может быть болезненным, но он открывает двери для позитивных связей и личностного роста. Переосмысление ценностей и саморефлексия Этот период благоприятен для глубокой рефлексии и переоценки жизненных приоритетов. Можно задуматься о своем отношении к миру и определить, что в вашей жизни требует изменений. Ритуалы и медитации Для тех, кто интересуется эзотерическими практиками, лунное затмение может быть подходящим временем для проведения ритуалов. Это могут быть ритуалы на привлечение удачи, открытие финансовых потоков или укрепление межличностных отношений. Медитация во время затмения может помочь сосредоточиться на своих намерениях и духовном развитии. Во время затмения можно провести генеральную уборку дома или на работе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Что категорически запрещено делать во время затмения Не унывайте и не думайте о плохом Важно сохранять позитивный настрой во время лунного затмения. Не стоит углубляться в уныние или размышления о плохом, так как это может отразиться на общем эмоциональном состоянии и привести к усилению стресса. Не идите на поводу у эмоций Лунное затмение не является подходящим периодом для импульсивных поступков и важных решений, особенно если они касаются значительных изменений в жизни. В этот период лучше тщательно взвешивать все «за» и «против», чтобы избежать потенциального вреда себе и окружающим. Не вступайте в конфликты Энергия затмения может способствовать возникновению недопониманий и споров. Рекомендуется избегать конфликтных ситуаций, контролировать свои слова и поступки, а также стремиться к диалогу и компромиссам. Не начинайте новые проекты Затмение не считается благоприятным временем для запуска новых проектов, заключения браков или реализации мечты. Лучше уделить больше времени на планирование и подождать другую лунную фазу для старта. Не беритесь за материальные и физические задачи В период затмения лучше отложить решение важных материальных вопросов. Также не стоит брать на себя новые финансовые обязательства, такие как кредиты или инвестиции. Не оформляйте документы, связанные с недвижимостью Не рекомендуется оформлять документы, связанные с недвижимостью. Также не надо планировать переезд в период лунного затмения. Не поддавайтесь заманчивым предложениям о новой работе Если предложение о новой работе поступило внезапно во время затмения, стоит подходить к нему с особой осторожностью. Если же предложение было сделано до начала затмения, его можно рассматривать. Во время лунного затмения ни в коем случае нельзя вступать в конфликты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Западной Сибири и Европейской части России смогут наблюдать затмение кукурузной Луны на утреннем небе 18 сентября. В Москве начало теневого затмения ожидается с 05:13 до 06:16 по московскому времени, при этом общая продолжительность затмения составит около 4,5 часа. Луна появится на небе в столице после 19:00 17 сентября и будет сопровождаться ярким Сатурном. О том, что нужно делать в период затмения кукурузной Луны, а что категорически нельзя — в материале URA.RU. Кукурузной полную Луну назвали коренные американские племена, которые начинали собирать кукурузу с первым полнолунием осени. В разных уголках мира это же полнолуние получило название «Урожайная Луна». Люди использовали природное ночное освещение для продолжения работы на полях даже после захода солнца. Лунные затмения, в отличие от солнечных, не требуют использования специальных очков для наблюдения, однако забота о зрении остается актуальной. Для предотвращения усталости глаз во время длительного наблюдения за астрономическим явлением рекомендуется применять методику «20-20-20»: через каждые 20 минут фиксации взгляда на небесное тело следует отвлечься и посмотреть на 20 секунд на объект, расположенный на расстоянии шести метров. Это позволит глазам отдохнуть и снизить риск перенапряжения. Несмотря на то, что лунное затмение не излучает вредного для глаз света, важно обеспечить защиту от неожиданных световых эффектов. Переход от искусственного освещения к темноте ночного неба может быть некомфортным для глаз. Рекомендуется дать глазам время адаптироваться к темноте, избегая резких перепадов света. При использовании фонарика выбирайте модели с красным светом, который менее агрессивен для зрительных рецепторов. Если для наблюдения за лунным затмением используются бинокли или телескопы, необходимо удостовериться в их надежной установке и корректной настройке. Важно обеспечить устойчивость оборудования, чтобы избежать его падения и возможных повреждений. Также стоит следить за положением тела во время использования бинокля, чтобы предотвратить напряжение мышц шеи и глаз. Также стоит избегать мест для наблюдения за затмением с высоким риском скольжения, падений или других опасностей. Лунные затмения часто ассоциируются с повышенной эмоциональной чувствительностью и нервозностью. В этот период многие люди могут замечать у себя склонность к импульсивным и спонтанным решениям. Это время может быть напряженным, может возникать чувство неопределенности. Тем не менее, не стоит воспринимать лунное затмение исключительно как источник негатива. Этот период может стать благоприятным временем для глубокой саморефлексии и освобождения от устаревших убеждений и материального балласта. Астрологи советуют использовать энергию затмения для внутреннего диалога, чтобы лучше понять свои истинные желания и направления для развития. Важно оставаться позитивно настроенным, избегать негативных мыслей и не поддаваться общей панике или дезорганизации. В период лунного затмения особенно важно поддерживать спокойствие и равновесие. Необходимо осознавать, что многие из переживаемых волнений могут быть временными и вызваны уникальными астрономическими условиями. Разгребание накопившихся задач и планирование на будущее помогут чувствовать себя более уверенно и организованно. Это время подходит для того, чтобы освободить свое рабочее и жилищное пространство от лишних предметов, провести генеральную уборку. Во время лунного затмения стоит расстаться с людьми, которые негативно влияют на вашу жизнь. Разрыв отношений, которые причиняют вред, может быть болезненным, но он открывает двери для позитивных связей и личностного роста. Этот период благоприятен для глубокой рефлексии и переоценки жизненных приоритетов. Можно задуматься о своем отношении к миру и определить, что в вашей жизни требует изменений. Для тех, кто интересуется эзотерическими практиками, лунное затмение может быть подходящим временем для проведения ритуалов. Это могут быть ритуалы на привлечение удачи, открытие финансовых потоков или укрепление межличностных отношений. Медитация во время затмения может помочь сосредоточиться на своих намерениях и духовном развитии. Важно сохранять позитивный настрой во время лунного затмения. Не стоит углубляться в уныние или размышления о плохом, так как это может отразиться на общем эмоциональном состоянии и привести к усилению стресса. Лунное затмение не является подходящим периодом для импульсивных поступков и важных решений, особенно если они касаются значительных изменений в жизни. В этот период лучше тщательно взвешивать все «за» и «против», чтобы избежать потенциального вреда себе и окружающим. Энергия затмения может способствовать возникновению недопониманий и споров. Рекомендуется избегать конфликтных ситуаций, контролировать свои слова и поступки, а также стремиться к диалогу и компромиссам. Затмение не считается благоприятным временем для запуска новых проектов, заключения браков или реализации мечты. Лучше уделить больше времени на планирование и подождать другую лунную фазу для старта. В период затмения лучше отложить решение важных материальных вопросов. Также не стоит брать на себя новые финансовые обязательства, такие как кредиты или инвестиции. Не рекомендуется оформлять документы, связанные с недвижимостью. Также не надо планировать переезд в период лунного затмения. Если предложение о новой работе поступило внезапно во время затмения, стоит подходить к нему с особой осторожностью. Если же предложение было сделано до начала затмения, его можно рассматривать.