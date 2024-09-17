Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество экс-заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова. Речь идет о 49 млн рублей, указано в судебных протоколах. Беглов проходит обвиняемым по уголовному делу о получении крупной взятки.
«Были арестованы две квартиры в Одинцовском районе общей стоимостью 28 млн рублей, дача с участком в подмосковном СНТ „Роспроект“, доля квартиры в Балашихе вместе с машиноместом и Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска, стоимостью порядка 700 тысяч рублей», — на постановление суда ссылается РИА Новости. Также были арестованы деньги на счете Беглова в одном банков РФ. Точная сумма не указана.
Вместе с генералом по делу проходят еще три фигуранта. Бывшему главе специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнику Александру Алееву предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения. Бизнесменов Артема Бережного и Дмитрия Красногорского обвинили в незаконной передаче денежных средств и посредничестве. URA.RU писало, что задержание проводили ФСБ и Следственный комитет.
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