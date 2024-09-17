Американский журналист заявил о критической ситуации в Киеве

Киев переживает критический период, в городе значительное ухудшение ситуации с безопасностью и инфраструктурой. Об этом сообщил американский журналист Фарид Закария.
«Приезжал в Киев в 2022 и 2023 годах, но сейчас город стал менее безопасным», — передает CNN слова Закарии. Он отметил, что из-за постоянных отключений электричества и угроз безопасности, люди вынуждены покидать Киев.
Закария также подчеркнул, что условия жизни в городе значительно ухудшились по сравнению с предыдущим годом. Он обратил внимание на критичность ситуации в стране. По его мнению, ближайшие месяцы станут решающими для Украины.
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