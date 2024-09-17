Американский журналист заявил о критической ситуации в Киеве

Журналист Закария: Киев стал менее безопасным городом по сравнению с 2023 годом
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Жители Киева массово покидают города из-за небезопасной обстановки в нем
Жители Киева массово покидают города из-за небезопасной обстановки в нем Фото:

Киев переживает критический период, в городе значительное ухудшение ситуации с безопасностью и инфраструктурой. Об этом сообщил американский журналист Фарид Закария.

«Приезжал в Киев в 2022 и 2023 годах, но сейчас город стал менее безопасным», — передает CNN слова Закарии. Он отметил, что из-за постоянных отключений электричества и угроз безопасности, люди вынуждены покидать Киев.

Закария также подчеркнул, что условия жизни в городе значительно ухудшились по сравнению с предыдущим годом. Он обратил внимание на критичность ситуации в стране. По его мнению, ближайшие месяцы станут решающими для Украины.

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Киев переживает критический период, в городе значительное ухудшение ситуации с безопасностью и инфраструктурой. Об этом сообщил американский журналист Фарид Закария. «Приезжал в Киев в 2022 и 2023 годах, но сейчас город стал менее безопасным», — передает CNN слова Закарии. Он отметил, что из-за постоянных отключений электричества и угроз безопасности, люди вынуждены покидать Киев. Закария также подчеркнул, что условия жизни в городе значительно ухудшились по сравнению с предыдущим годом. Он обратил внимание на критичность ситуации в стране. По его мнению, ближайшие месяцы станут решающими для Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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