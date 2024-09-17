Измены, мировое признание и коронавирус: Владимиру Меньшову могло исполниться 85 лет

Режиссеру Владимиру Меньшову 17 сентября могло исполниться 85 лет

17 сентября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Владимиру Меньшову 17 сентября могло исполниться 85 лет Фото: Ковтун Анатолий\ITAR-TASS Знаменитому актеру и режиссеру Владимиру Меньшову 17 сентября могло бы исполниться 85 лет. Начав карьеру в кино в роли актера, Меньшов исполнил более 100 различных ролей. В режиссуре он известен такими фильмами, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и оскароносная «Москва слезам не верит». Биография, личная жизнь и мировое признание режиссера и другие факты из его жизни — в материале URA.RU. Биография Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года в семье, где мать была дочерью раскулаченного крестьянина, а отец — помощником капитана. С детства Владимир проявлял интерес к искусству, особенно к театру и литературе, что в итоге привело его к страсти к кинематографу. Несмотря на первоначальные неудачи при поступлении в ВГИК, Меньшов не сдался и после работы в различных профессиях вновь обратился к своей мечте — стать частью кинематографической индустрии. После работы в астраханском драмтеатре и нескольких попытках поступить в ВГИК, Меньшов наконец был принят в Школу-студию МХАТ, что стало началом его профессионального пути в кино. Под руководством Михаила Ромма он окончил аспирантуру ВГИКа, что положило начало его карьере режиссера. После он продолжил там деятельность на месте преподавателя передавая свой опыт молодым кинематографистам. Его методы преподавания и подход к кинематографии оказали значительное влияние на многих известных режиссеров и актеров. Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года, оставив после себя богатое наследие в виде фильмов, которые продолжают вдохновлять зрителей и профессионалов индустрии. Его жизнь и творчество остаются предметом изучения и восхищения. Владимир Меньшов в роли Семена Боброва (в центре) в фильме Алексея Сахарова «Человек на своем месте» Фото: РИА Новости Личная жизнь Личная жизнь Владимира Меньшова, известного российского режиссера и актера, богата событиями. Его отношения с женой Верой Алентовой, также звездой российского кино, начались в стенах Школы-студии МХАТ встретили множество испытаний, включая временное расставание и жизнь в раздельных театральных общежитиях. Владимир и Вера временно расстались, когда Меньшов уехал работать в Ставрополь, но их чувства выдержали испытание разлукой. Летом 1969 года у пары родилась дочь Юлия, которая впоследствии тоже выбрала путь в искусство, став известной телеведущей и театральным режиссером. Сложности в финансовом положении семьи привели к новому периоду разлуки, который длился четыре года. В 2017 году общественность узнала о внебрачном сыне Владимира Меньшова, рожденном от актрисы Людмилы Туевой. Режиссер открыто признал своего сына и подчеркнул, что не отказывается от него. Меньшов с женой, актрисой театра и кино Верой Алентовой (справа) и дочерью, телеведущей, актрисой театра и кино Юлией Меньшовой Фото: Владимир Вяткин \РИА Новости «Москва слезам не верит» и международное признание Карьера Меньшова началась с фильма «Розыгрыш» (1976), который уже показал его умение работать с актерами и создавать запоминающиеся сцены. Однако настоящий прорыв произошел в 1979 году с выходом фильма «Москва слезам не верит». Фильм стал культурным феноменом, собрав в первый год проката 90 миллионов зрителей и получив права на показ в более чем 100 странах. Этот успех стал основанием для того, чтобы Американская академия кинематографических искусств удостоила фильм высшей награды — «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ирина Муравьева, исполнившая роль Людмилы, вспоминает свои первые впечатления от сценария: «У меня такое ощущение, что я только одна знаю, как надо играть этого персонажа». Несмотря на первоначальный скептицизм кинематографистов и коллег, которые иронически называли картину «историей современной Золушки», фильм вызвал огромный интерес у зрителей, формировавших длинные очереди у кинотеатров. Когда стало известно о номинации фильма на «Оскар», многие считали это плохой идеей, предполагая, что выбор был сделан американцами специально, чтобы показать низкое качество советского кинематографа. Но, несмотря на все предубеждения и скептицизм, «Москва слезам не верит» получила заветную статуэтку. Владимир Меньшов не смог присутствовать на церемонии вручения, и статуэтку получил представитель советского посольства. Кадр из фильма «Москва слезам не верит». 1980 г. Киностудия «Мосфильм». Режиссер Владимир Меньшов. Фото: РИА Новости В 1984 году Меньшов выпустил еще один культовый фильм — «Любовь и голуби», который стал классикой советского кино. Эта лента, полная тепла и юмора, до сих пор ценится за свою искренность и глубину. В 2000-е годы Меньшов продолжил активно снимать, представив такие работы, как «Зависть богов» и «Время собирать камни». В этот период он также принял участие в создании популярного фильма «Дневной дозор» и сериала «Ликвидация». В последние годы Меньшов не терял активности, выпустив такие фильмы, как «Елки последние» и «Крик тишины». В 2021 году он представил фильм «Везет», а в 2023 году — «У людей так бывает». Съемки фильма «Ширли-мырли» Ульяновск. 1 июня 1994 г. Оператор Вадим Алисов и режиссер Владимир Меньшов во время съемок Фото: Белозеров Юрий/Фотохроника ТАСС Отношение Меньшова к работе Одним из ярких примеров нестандартного подхода Меньшова к работе является его взаимодействие с актером Валерием Гаркалиным во время съемок фильма «Ширли-мырли». Гаркалин вспоминал, как режиссер смог преобразить момент личного недопонимания в творческий процесс, демонстрируя высокий уровень эмпатии и профессионализма. Меньшов, обнаружив напряжение у актера, сумел разрядить обстановку, превратив ее в игру, что помогло Гаркалину раскрыться и внести необходимую искренность в свою игру. Людмила Гурченко, работавшая с Меньшовым над фильмом «Любовь и голуби», также отмечала его необычный подход к режиссуре. Она подчеркивала его стремление добиться абсолютной чистоты в каждой сцене, что иногда требовало от актеров максимальной концентрации и вовлеченности с первых же кадров. Меньшов мог требовать повторения дублей до тех пор, пока не достигал желаемого результата, что свидетельствовало о его перфекционизме и глубоком понимании кинематографического искусства. Владимир Меньшов (справа) на ХУ Московском международном кинофестивале вместе с актером Жерар Депардье (в центре) и сотрудницей киностудии «Мосфильм» Анашенковой Фото: Галина Кмит \ РИА Новости В интервью своей дочери Юлии Меньшов признавался, что всегда старается видеть в людях только хорошее и никогда не ставит на них крест. Это отношение находило отражение и в его фильмах, где отрицательные персонажи либо отсутствуют вовсе, либо представлены таким образом, что зритель может почувствовать к ним сочувствие. Меньшов верил, что талант — это совокупность множества качеств, включая эрудицию, наблюдательность и понимание психологии человека. Эти убеждения помогали ему создавать фильмы, которые затрагивали самые глубокие струны души зрителей. Он умел находить необычные решения для самых сложных режиссерских задач, что делало его работу поистине выдающейся. Режиссеры Никита Михалков и Владимир Меньшов после 12-й церемонии награждения премии в области кинематографии «Золотой Орел» на «Мосфильме» Фото: Прокофьев Вячеслав \ ITAR-TASS Скандал на MTV На церемонии вручения кинопремий MTV Россия 2007 года, проходившей в столичном киноконцертном зале «Пушкинский», произошел неожиданный инцидент, который вызвал широкий резонанс в обществе и СМИ. Ветеран отечественного кинематографа, режиссер Владимир Меньшов, выразил свое несогласие с выбором победителя в категории «Лучший фильм года». Кульминационным моментом вечера стало объявление лучшего фильма года, когда Владимир Меньшов, вскрыв конверт с именем победителя, отказался вручить награду. С его слов, фильм «Сволочи» позорит страну, что вызвало мгновенную реакцию зала. Меньшов предложил вручить награду Памеле Андерсон и бросил конверт на пол. Этот момент стал началом широкого обсуждения в обществе и прессе. Фильм «Сволочи», получивший премию, основан на повести Владимира Кунина и рассказывает о подростках-преступниках, обучающихся диверсионной деятельности во время Великой Отечественной войны. Меньшов в интервью телеканалу НТВ критиковал сюжет фильма за его абсурдность и несоответствие историческим фактам, сравнивая его с альтернативной историей, где Россия воюет на стороне лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Меньшов на церемонии вручения кинопремии MTV Russia Movie Awards 2007 вместе с супругой Верой Алентовой Фото: Viktor Chernov\Global Look Press Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знаменитому актеру и режиссеру Владимиру Меньшову 17 сентября могло бы исполниться 85 лет. Начав карьеру в кино в роли актера, Меньшов исполнил более 100 различных ролей. В режиссуре он известен такими фильмами, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и оскароносная «Москва слезам не верит». Биография, личная жизнь и мировое признание режиссера и другие факты из его жизни — в материале URA.RU. Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года в семье, где мать была дочерью раскулаченного крестьянина, а отец — помощником капитана. С детства Владимир проявлял интерес к искусству, особенно к театру и литературе, что в итоге привело его к страсти к кинематографу. Несмотря на первоначальные неудачи при поступлении в ВГИК, Меньшов не сдался и после работы в различных профессиях вновь обратился к своей мечте — стать частью кинематографической индустрии. После работы в астраханском драмтеатре и нескольких попытках поступить в ВГИК, Меньшов наконец был принят в Школу-студию МХАТ, что стало началом его профессионального пути в кино. Под руководством Михаила Ромма он окончил аспирантуру ВГИКа, что положило начало его карьере режиссера. После он продолжил там деятельность на месте преподавателя передавая свой опыт молодым кинематографистам. Его методы преподавания и подход к кинематографии оказали значительное влияние на многих известных режиссеров и актеров. Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года, оставив после себя богатое наследие в виде фильмов, которые продолжают вдохновлять зрителей и профессионалов индустрии. Его жизнь и творчество остаются предметом изучения и восхищения. Личная жизнь Владимира Меньшова, известного российского режиссера и актера, богата событиями. Его отношения с женой Верой Алентовой, также звездой российского кино, начались в стенах Школы-студии МХАТ встретили множество испытаний, включая временное расставание и жизнь в раздельных театральных общежитиях. Владимир и Вера временно расстались, когда Меньшов уехал работать в Ставрополь, но их чувства выдержали испытание разлукой. Летом 1969 года у пары родилась дочь Юлия, которая впоследствии тоже выбрала путь в искусство, став известной телеведущей и театральным режиссером. Сложности в финансовом положении семьи привели к новому периоду разлуки, который длился четыре года. В 2017 году общественность узнала о внебрачном сыне Владимира Меньшова, рожденном от актрисы Людмилы Туевой. Режиссер открыто признал своего сына и подчеркнул, что не отказывается от него. Карьера Меньшова началась с фильма «Розыгрыш» (1976), который уже показал его умение работать с актерами и создавать запоминающиеся сцены. Однако настоящий прорыв произошел в 1979 году с выходом фильма «Москва слезам не верит». Фильм стал культурным феноменом, собрав в первый год проката 90 миллионов зрителей и получив права на показ в более чем 100 странах. Этот успех стал основанием для того, чтобы Американская академия кинематографических искусств удостоила фильм высшей награды — «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ирина Муравьева, исполнившая роль Людмилы, вспоминает свои первые впечатления от сценария: «У меня такое ощущение, что я только одна знаю, как надо играть этого персонажа». Несмотря на первоначальный скептицизм кинематографистов и коллег, которые иронически называли картину «историей современной Золушки», фильм вызвал огромный интерес у зрителей, формировавших длинные очереди у кинотеатров. Когда стало известно о номинации фильма на «Оскар», многие считали это плохой идеей, предполагая, что выбор был сделан американцами специально, чтобы показать низкое качество советского кинематографа. Но, несмотря на все предубеждения и скептицизм, «Москва слезам не верит» получила заветную статуэтку. Владимир Меньшов не смог присутствовать на церемонии вручения, и статуэтку получил представитель советского посольства. В 1984 году Меньшов выпустил еще один культовый фильм — «Любовь и голуби», который стал классикой советского кино. Эта лента, полная тепла и юмора, до сих пор ценится за свою искренность и глубину. В 2000-е годы Меньшов продолжил активно снимать, представив такие работы, как «Зависть богов» и «Время собирать камни». В этот период он также принял участие в создании популярного фильма «Дневной дозор» и сериала «Ликвидация». В последние годы Меньшов не терял активности, выпустив такие фильмы, как «Елки последние» и «Крик тишины». В 2021 году он представил фильм «Везет», а в 2023 году — «У людей так бывает». Одним из ярких примеров нестандартного подхода Меньшова к работе является его взаимодействие с актером Валерием Гаркалиным во время съемок фильма «Ширли-мырли». Гаркалин вспоминал, как режиссер смог преобразить момент личного недопонимания в творческий процесс, демонстрируя высокий уровень эмпатии и профессионализма. Меньшов, обнаружив напряжение у актера, сумел разрядить обстановку, превратив ее в игру, что помогло Гаркалину раскрыться и внести необходимую искренность в свою игру. Людмила Гурченко, работавшая с Меньшовым над фильмом «Любовь и голуби», также отмечала его необычный подход к режиссуре. Она подчеркивала его стремление добиться абсолютной чистоты в каждой сцене, что иногда требовало от актеров максимальной концентрации и вовлеченности с первых же кадров. Меньшов мог требовать повторения дублей до тех пор, пока не достигал желаемого результата, что свидетельствовало о его перфекционизме и глубоком понимании кинематографического искусства. В интервью своей дочери Юлии Меньшов признавался, что всегда старается видеть в людях только хорошее и никогда не ставит на них крест. Это отношение находило отражение и в его фильмах, где отрицательные персонажи либо отсутствуют вовсе, либо представлены таким образом, что зритель может почувствовать к ним сочувствие. Меньшов верил, что талант — это совокупность множества качеств, включая эрудицию, наблюдательность и понимание психологии человека. Эти убеждения помогали ему создавать фильмы, которые затрагивали самые глубокие струны души зрителей. Он умел находить необычные решения для самых сложных режиссерских задач, что делало его работу поистине выдающейся. На церемонии вручения кинопремий MTV Россия 2007 года, проходившей в столичном киноконцертном зале «Пушкинский», произошел неожиданный инцидент, который вызвал широкий резонанс в обществе и СМИ. Ветеран отечественного кинематографа, режиссер Владимир Меньшов, выразил свое несогласие с выбором победителя в категории «Лучший фильм года». Кульминационным моментом вечера стало объявление лучшего фильма года, когда Владимир Меньшов, вскрыв конверт с именем победителя, отказался вручить награду. С его слов, фильм «Сволочи» позорит страну, что вызвало мгновенную реакцию зала. Меньшов предложил вручить награду Памеле Андерсон и бросил конверт на пол. Этот момент стал началом широкого обсуждения в обществе и прессе. Фильм «Сволочи», получивший премию, основан на повести Владимира Кунина и рассказывает о подростках-преступниках, обучающихся диверсионной деятельности во время Великой Отечественной войны. Меньшов в интервью телеканалу НТВ критиковал сюжет фильма за его абсурдность и несоответствие историческим фактам, сравнивая его с альтернативной историей, где Россия воюет на стороне лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.