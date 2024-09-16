Усть-Катавский вагоностроительный завод (»УКВЗ»), входящий в структуру Роскосмоса, поставил в Челябинск два новых трамвая. Как 17 сентября сообщили в пресс-службе предприятия, до конца 2024 года в столицу региона поступит 56 вагонов.
«В город прибыли два вагона модели 71-623-04. Всего к концу года в Челябинск планируется доставить пятьдесят шесть трамваев моделей 71-623 и 71-628», — заявили в офисе «УКВЗ».
По завершении поставок общее количество вагонов завода в Челябинске составит 201 единицу. Все новые модели трамвайных вагонов предприятие вначале отправляет на обкатку. Например, в начале года успешно обкатали трехсекционный трамвай 71-639 «Кастор». С 2021 года «УКВЗ» изготовил для Челябинска в общей сложности 145 вагонов. Об этом заявил гендиректор компании Роман Новиков.
В пресс-службе регионального минпрома добавили, что новые трамваи для Челябинска, согласно контрактным условиям, оснастят терминалами для бесконтактной оплаты и видеоэкранами. Для удобства пассажиров в вагонах вагоностроители предусмотрят бесплатный Wi-Fi и зарядные устройства для мобильных телефонов.
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