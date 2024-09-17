Екатеринбуржец прислал школьнику 1 сентября фото своего полового члена

Житель Екатеринбурга прислал 11-летнему школьнику в День знаний фотографию своего полового члена. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU источник.
«11-летнему ученику одного из интернатов утром 1 сентября пришло личное сообщение в telegram. Там была фотография оголенного полового члена. Отправил снимок неизвестный ребенку мужчина», — объяснил собеседник агентства.
Его быстро вычислили, это оказался 37-летний екатеринбуржец по фамилии Трофимов. Он во всем признался и сейчас находится в СИЗО. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Эта статья подразумевает наказание вплоть до 20 лет тюрьмы. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
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