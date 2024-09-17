МВД займется исчезновением бизнесмена в Санкт-Петербурге

МВД начало проверку по факту исчезновения экс-совладельца Петербургского нефтетерминала Сергея Васильева, который передал 50% акций терминала жене по доверенности. Прокуратура считает, что документ был оформлен без участия бизнесмена.
«Нотариус Елена Торопова заверила доверенность, выданную супруге Сергея Васильева Елене, в отсутствие самого доверителя», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, заявление приводит РБК. По их данным, нотариус не имела возможности убедиться в наличии реального волеизъявления Васильева и умышленно злоупотребила своими полномочиями.
Прокуратура указывает, что в апреле 2022 года Васильев был признан недееспособным, а в октябре 2023 года было принято решение о возбуждении уголовного дела против нотариуса Тороповой. Однако дело так и не было возбуждено из-за неполной доследственной проверки. В августе 2024 года прокуратура потребовала устранить недочеты и установить местонахождение Васильева.
Информация о том, что Васильев подарил акции своей жене Елене, стала известна летом 2023 года, хотя передача акций была осуществлена в конце 2022 года. Это решение последовало после того, как в январе 2022 года бизнесмен перенес инсульт.
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