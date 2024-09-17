Происшествия Обнаружено место крушения вертолета, в котором летели три человека 17 сентября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 + Обнаружено место крушения пропавшего в Приамурье вертолета Robinson R66 Фото: Илья Московец © URA.RU Место крушения вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье, найдено спасателями, сообщают местные власти. На борту воздушного судна находились три человека. «Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейского округе», — говорится в telegram-канале «Амурские спасатели». На место происшествия уже спущены спасатели для подготовки площадки для посадки вертолета и осмотра места крушения. Информация о состоянии находившихся на борту людей пока не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Место крушения вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье, найдено спасателями, сообщают местные власти. На борту воздушного судна находились три человека. «Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейского округе», — говорится в telegram-канале «Амурские спасатели». На место происшествия уже спущены спасатели для подготовки площадки для посадки вертолета и осмотра места крушения. Информация о состоянии находившихся на борту людей пока не сообщается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям