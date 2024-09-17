Обнаружено место крушения вертолета, в котором летели три человека

Место крушения вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье, найдено спасателями, сообщают местные власти. На борту воздушного судна находились три человека.
«Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейского округе», — говорится в telegram-канале «Амурские спасатели». На место происшествия уже спущены спасатели для подготовки площадки для посадки вертолета и осмотра места крушения. Информация о состоянии находившихся на борту людей пока не сообщается.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Место крушения вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье, найдено спасателями, сообщают местные власти. На борту воздушного судна находились три человека. «Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейского округе», — говорится в telegram-канале «Амурские спасатели». На место происшествия уже спущены спасатели для подготовки площадки для посадки вертолета и осмотра места крушения. Информация о состоянии находившихся на борту людей пока не сообщается.