Обнаружено место крушения вертолета, в котором летели три человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, мчс, вертолет, медицина катастроф, ансат
Обнаружено место крушения пропавшего в Приамурье вертолета Robinson R66 Фото:

Место крушения вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье, найдено спасателями, сообщают местные власти. На борту воздушного судна находились три человека.

«Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейского округе», — говорится в telegram-канале «Амурские спасатели». На место происшествия уже спущены спасатели для подготовки площадки для посадки вертолета и осмотра места крушения. Информация о состоянии находившихся на борту людей пока не сообщается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Место крушения вертолета Robinson R66, пропавшего в Приамурье, найдено спасателями, сообщают местные власти. На борту воздушного судна находились три человека. «Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Робинсон в Зейского округе», — говорится в telegram-канале «Амурские спасатели». На место происшествия уже спущены спасатели для подготовки площадки для посадки вертолета и осмотра места крушения. Информация о состоянии находившихся на борту людей пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...