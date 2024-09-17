Погибшего на СВО чиновника из ХМАО посмертно наградили Орденом Мужества в Кургане

Погибший на СВО вице-мэр Югорска Крылов награжден Орденом Мужества посмертно
© Служба новостей «URA.RU»
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Награду вручили родителям погибшего бойца
Награду вручили родителям погибшего бойца Фото:

Бывший вице-мэр Югорска (ХМАО) Дмитрий Крылов, погибший в боях под Авдеевкой, посмертно награжден Орденом Мужества. Награду вручили его родителям в Кургане, где был похоронен боец, сообщает пресс-служба администрации Югорска.

«Югорчанин и наш коллега, лейтенант Дмитрий Крылов за отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили родителям Дмитрия Александровича в Военном комиссариате Кургана», — сообщили в мэрии.

После перевода с поста замглавы города на должность управделами Крылов ушел контрактником на СВО. Там возглавил штурмовой взвод и погиб под Авдеевкой. У Крылова остались жена и трое сыновей.

Ранее URA.RU писало о гибели бывшего вице-мэра Югорска под Авдеевкой. После перевода на пост управделами главы администрации он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод.

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Бывший вице-мэр Югорска (ХМАО) Дмитрий Крылов, погибший в боях под Авдеевкой, посмертно награжден Орденом Мужества. Награду вручили его родителям в Кургане, где был похоронен боец, сообщает пресс-служба администрации Югорска. «Югорчанин и наш коллега, лейтенант Дмитрий Крылов за отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили родителям Дмитрия Александровича в Военном комиссариате Кургана», — сообщили в мэрии. После перевода с поста замглавы города на должность управделами Крылов ушел контрактником на СВО. Там возглавил штурмовой взвод и погиб под Авдеевкой. У Крылова остались жена и трое сыновей. Ранее URA.RU писало о гибели бывшего вице-мэра Югорска под Авдеевкой. После перевода на пост управделами главы администрации он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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