Погибшего на СВО чиновника из ХМАО посмертно наградили Орденом Мужества в Кургане

Бывший вице-мэр Югорска (ХМАО) Дмитрий Крылов, погибший в боях под Авдеевкой, посмертно награжден Орденом Мужества. Награду вручили его родителям в Кургане, где был похоронен боец, сообщает пресс-служба администрации Югорска.
«Югорчанин и наш коллега, лейтенант Дмитрий Крылов за отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили родителям Дмитрия Александровича в Военном комиссариате Кургана», — сообщили в мэрии.
После перевода с поста замглавы города на должность управделами Крылов ушел контрактником на СВО. Там возглавил штурмовой взвод и погиб под Авдеевкой. У Крылова остались жена и трое сыновей.
Ранее URA.RU писало о гибели бывшего вице-мэра Югорска под Авдеевкой. После перевода на пост управделами главы администрации он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод.
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