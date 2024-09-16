Бастрыкин дал важное поручение после избиения ребенка мигрантами в Екатеринбурге

Главе СКР Бастрыкину доложат об избиении школьника мигрантами в Екатеринбурге

17 сентября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин запросил результаты проверки Фото: Официальный сайт Президента РФ Руководитель следственного управления Свердловской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о деталях проверки инцидента с участием детей мигрантов, который закончился травмами для местного подростка. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (ст.116 УК РФ). Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «Следком». Ссора между детьми произошла 13 сентября на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге. На опубликованном в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» видео заметно, что группа детей, стоящих в кругу, подбадривает дерущихся, а одна из девочек даже подталкивает участников драки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель следственного управления Свердловской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о деталях проверки инцидента с участием детей мигрантов, который закончился травмами для местного подростка. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (ст.116 УК РФ). Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «Следком». Ссора между детьми произошла 13 сентября на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге. На опубликованном в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» видео заметно, что группа детей, стоящих в кругу, подбадривает дерущихся, а одна из девочек даже подталкивает участников драки.