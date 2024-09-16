16 сентября 2024

Бастрыкин дал важное поручение после избиения ребенка мигрантами в Екатеринбурге

Главе СКР Бастрыкину доложат об избиении школьника мигрантами в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин запросил результаты проверки Фото:

Руководитель следственного управления Свердловской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о деталях проверки инцидента с участием детей мигрантов, который закончился травмами для местного подростка. Об этом сообщает ведомство в соцсети.

«В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (ст.116 УК РФ). Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «Следком».

Ссора между детьми произошла 13 сентября на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге. На опубликованном в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» видео заметно, что группа детей, стоящих в кругу, подбадривает дерущихся, а одна из девочек даже подталкивает участников драки.

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Руководитель следственного управления Свердловской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о деталях проверки инцидента с участием детей мигрантов, который закончился травмами для местного подростка. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (ст.116 УК РФ). Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «Следком». Ссора между детьми произошла 13 сентября на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге. На опубликованном в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» видео заметно, что группа детей, стоящих в кругу, подбадривает дерущихся, а одна из девочек даже подталкивает участников драки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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