Бастрыкин дал важное поручение после избиения ребенка мигрантами в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин запросил результаты проверкиФото: Официальный сайт Президента РФ
Руководитель следственного управления Свердловской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о деталях проверки инцидента с участием детей мигрантов, который закончился травмами для местного подростка. Об этом сообщает ведомство в соцсети.
«В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (ст.116 УК РФ). Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «Следком».
Ссора между детьми произошла 13 сентября на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге. На опубликованном в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» видео заметно, что группа детей, стоящих в кругу, подбадривает дерущихся, а одна из девочек даже подталкивает участников драки.
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Руководитель следственного управления Свердловской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о деталях проверки инцидента с участием детей мигрантов, который закончился травмами для местного подростка. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге дети мигрантов причинили телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (ст.116 УК РФ). Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «Следком». Ссора между детьми произошла 13 сентября на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге. На опубликованном в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» видео заметно, что группа детей, стоящих в кругу, подбадривает дерущихся, а одна из девочек даже подталкивает участников драки.