ГУР Украины атаковало российскую базу беспилотников в Сирии

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Украинская военная разведка атаковала базу РФ в Сирии под Алеппо
Украинская военная разведка атаковала базу РФ в Сирии под Алеппо Фото:

Военная разведка Украины нанесла удар по базе РФ в Сирии в районе Алеппо. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

«Военная разведка Украины атаковала военную базу России в Сирии под Алеппо», — написал Марков в своем telegram-канале, его сообщение передают argumenti.ru. Он уточняет, что ГУР Украины находится под руководством разведывательного управления Минобороны США. Полтилог заявил, что конфликт по американской инициативе начинает «расползаться» и на другие страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не ведут публичные обсуждения потенциальных целей для ударов дальнобойными ракетами в западных странах в рамках ответа на усиление конфликта в Украине со стороны США. По его словам, в России множество специалистов и экспертов уже активно высказываются по этому вопросу.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации новости ответ ожидается.

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Военная разведка Украины нанесла удар по базе РФ в Сирии в районе Алеппо. Об этом сообщил политолог Сергей Марков. «Военная разведка Украины атаковала военную базу России в Сирии под Алеппо», — написал Марков в своем telegram-канале, его сообщение передают argumenti.ru. Он уточняет, что ГУР Украины находится под руководством разведывательного управления Минобороны США. Полтилог заявил, что конфликт по американской инициативе начинает «расползаться» и на другие страны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не ведут публичные обсуждения потенциальных целей для ударов дальнобойными ракетами в западных странах в рамках ответа на усиление конфликта в Украине со стороны США. По его словам, в России множество специалистов и экспертов уже активно высказываются по этому вопросу. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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