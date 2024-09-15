Песков ответил, почему Москва не обсуждает цели на Западе для ударов дальнобойными ракетами

Песков: в Кремле не обсуждают ответные удары по Западу

15 сентября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Путин аккуратен в вопросах выбора целей на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России не обсуждают свои цели в западных странах для ударов дальнобойными ракетами в ответ на эскалацию конфликта на Украине со стороны США, потому что в РФ достаточно специалистов и экспертов, активно рассуждающих на эту тему. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Новость по теме Лидеры США и Британии обсудили удары западным оружием вглубь РФ: итоги «Нам хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Например, в одной из газет было опубликовано интервью [политолога Сергея] Караганова, который продолжил свою знаменитую линию, озвученную в ходе Петербургского экономического форума. Вот поэтому у нас хватает таких рассуждений, но президент [РФ Владимир Путин] всегда предельно аккуратен с этим», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ отметил, что у страны хватает возможностей экономики для поддержки Вооруженных сил. СВО будет продолжена, пока все цели не будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться к США, Великобритании, Франции и Германии с просьбой разрешить использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ. При этом Украина уже получила дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS от западных партнеров, но официального разрешения на удары не прозвучало. В ближайшие недели Зеленский планирует посетить Вашингтон и провести встречу с Джо Байденом. На переговорах будет представлена военная стратегия, также украинский лидер надеется на снятие ограничений на использование американского оружия. В Киеве уверены, что переломить ситуацию на фронте возможно только при условии поддержки их стратегии со стороны Штатов. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее сделал серьезное предупреждение в связи с потенциальным решением США снять ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Россия готова к решительному ответу в свете возможных развитий ситуации, и также указал на то, что западные страны недооценивают степень опасности своих действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти России не обсуждают свои цели в западных странах для ударов дальнобойными ракетами в ответ на эскалацию конфликта на Украине со стороны США, потому что в РФ достаточно специалистов и экспертов, активно рассуждающих на эту тему. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нам хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Например, в одной из газет было опубликовано интервью [политолога Сергея] Караганова, который продолжил свою знаменитую линию, озвученную в ходе Петербургского экономического форума. Вот поэтому у нас хватает таких рассуждений, но президент [РФ Владимир Путин] всегда предельно аккуратен с этим», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале корреспондента. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ отметил, что у страны хватает возможностей экономики для поддержки Вооруженных сил. СВО будет продолжена, пока все цели не будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться к США, Великобритании, Франции и Германии с просьбой разрешить использование западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ. При этом Украина уже получила дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS от западных партнеров, но официального разрешения на удары не прозвучало. В ближайшие недели Зеленский планирует посетить Вашингтон и провести встречу с Джо Байденом. На переговорах будет представлена военная стратегия, также украинский лидер надеется на снятие ограничений на использование американского оружия. В Киеве уверены, что переломить ситуацию на фронте возможно только при условии поддержки их стратегии со стороны Штатов. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее сделал серьезное предупреждение в связи с потенциальным решением США снять ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Россия готова к решительному ответу в свете возможных развитий ситуации, и также указал на то, что западные страны недооценивают степень опасности своих действий.