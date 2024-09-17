ЕС направил Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ

Европейский Союз перечислил Украине 1,4 миллиарда евро из прибыли замороженных российских активов. Эти средства были направлены через Европейский фонд мира на обеспечение Украины оборудованием и боеприпасами.
«Первый транш непредвиденных прибылей от замороженных российских активов уже мобилизован. Около 1,4 млрд евро уже направлено», — говорится в заявлении Европейской комиссии. Упомянутые средства пойдут на закупку приоритетного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, а также на поддержку украинской оборонной промышленности.
В дополнение к этому траншу, Еврокомиссия активно занимается реализацией финансового пакета от стран G7, предназначенного для поддержки Украины. Объем помощи оценивается в 50 миллиардов долларов США, что эквивалентно приблизительно 46 миллиардам евро. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности Украины и должны помочь ей противостоять России.
Также вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил на сессии Европарламента в Страсбурге, что Евросоюз на 70% выполнил свой план поставок одного миллиона боеприпасов Украине. На данный момент они предоставили 43,5 млрд евро военной помощи.
На саммите G7, прошедшем 13 июня в Италии, лидеры стран достигли договоренности о выделении Украине помощи в размере $50 млрд, которая будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов к концу 2024 года. В официальном документе саммита указано, что российские средства, находящиеся под контролем западных финансовых учреждений, останутся замороженными до момента прекращения Россией конфликта. Власти РФ заявили, что будут бороться за замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность страны к долгосрочной защите своих прав на активы, замороженные странами Запада.
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