16 сентября 2024

Умер от инфаркта экс-вратарь челябинского «Трактора» и тренер «Металлурга»

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Экс-вратарь "Трактора" и тренер "Металлурга" Виктор Королев скончался 15 сентября
Экс-вратарь "Трактора" и тренер "Металлурга" Виктор Королев скончался 15 сентября Фото:

Скончался бывший вратарь челябинского хоккейного клуба «Трактор» и наставник магнитогорского «Металлурга Виктор Королев. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.

«Не стало Виктора Валентиновича Королева. Хоккейный клуб „Металлург“ выражает соболезнования родным и близким Виктора Валентиновича», — сообщила пресс-служба клуба.

Королев родился в 1957 году в Челябинске. Был вратарем «Трактора» с 1980 по 1990 годы. С 1991 по 1993 и с 1997 по 2010 годы входил в тренерский штаб «Металлурга», а с 1993 по 1997 годы работал главным тренером в «Металлурге-2».

Королев является победителем предолимпийского турнира в Сараево (1984) в составе челябинского «Трактора» (обладатель приза лучшего вратаря турнира), турнира на приз газеты «Советский спорт» (1987), турнира на Кубок Хеннингера в ФРГ (1986-88). В качестве тренера дважды становился чемпионом Евролиги (1999, 2000), трижды — чемпионом России (1999, 2001, 2007), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (2000, 2002, 2006) призером чемпионата страны. Королев скончался 15 сентября. Ему было 67 лет. В качестве причины называется инфаркт.

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Скончался бывший вратарь челябинского хоккейного клуба «Трактор» и наставник магнитогорского «Металлурга Виктор Королев. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба магнитогорского клуба. «Не стало Виктора Валентиновича Королева. Хоккейный клуб „Металлург“ выражает соболезнования родным и близким Виктора Валентиновича», — сообщила пресс-служба клуба. Королев родился в 1957 году в Челябинске. Был вратарем «Трактора» с 1980 по 1990 годы. С 1991 по 1993 и с 1997 по 2010 годы входил в тренерский штаб «Металлурга», а с 1993 по 1997 годы работал главным тренером в «Металлурге-2». Королев является победителем предолимпийского турнира в Сараево (1984) в составе челябинского «Трактора» (обладатель приза лучшего вратаря турнира), турнира на приз газеты «Советский спорт» (1987), турнира на Кубок Хеннингера в ФРГ (1986-88). В качестве тренера дважды становился чемпионом Евролиги (1999, 2000), трижды — чемпионом России (1999, 2001, 2007), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (2000, 2002, 2006) призером чемпионата страны. Королев скончался 15 сентября. Ему было 67 лет. В качестве причины называется инфаркт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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