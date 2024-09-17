Кремль ответил URA.RU на вопрос о введении масочного режима

Введение масочного режима в связи с ростом простудных заболеваний не обсуждается. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей накануне встрече главы государства с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
«[Введение масочного режима] никак не обсуждалось», — сказал представитель Кремля. Введение масочного режима не обсуждается ни в Кремле и Администрации президента, ни в общероссийском масштабе.
Накануне президент Владимир Путин провел встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Главный санитарный врач России рассказала о создании в стране санитарного щита. Фактически речь идет о защите от возможных эпидемий, подобных коронавирусной. Также ответила на вопрос президента, почему вирусные заболевания стали распространяться быстрее и чаще встречаться, чем бактериологические.
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