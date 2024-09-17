ВС России уничтожили ключевые автомагистрали ВСУ в ДНР

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Чеховский мост. Курган , укладка асфальта, дорога, чеховский мост, галкинский переезд
В Красноармейске ВС РФ уничтожили ключевые автомагистрали ВСУ Фото:

Ударами авиабомб в Красноармейске (Покровск —прим. URA.RU) на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены ключевые автомагистрали украинской армии. Об этом сообщают силовые структуры.

«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста», — сообщили в структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что сооружения являлись важными стратегическими магистралями, из-за них город был важным логистическим узлом для ВСУ.

После уничтожения мостов логистика вокруг Красноармейска была фактически отрезана. Это осложняет перемещение войск и снабжение в регионе, что может иметь значительные последствия для дальнейшего развития конфликта. Источник в силовых структурах уточнил, что Красноармейская агломерация имеет границу с Днепропетровской областью на западе, и через северную часть города проходило множество дорог, которые вели в Димитров (Мирноград), Родинское, а также в Константиновку и Славянск.

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Ударами авиабомб в Красноармейске (Покровск —прим. URA.RU) на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены ключевые автомагистрали украинской армии. Об этом сообщают силовые структуры. «Вокруг Красноармейска уничтожены три моста», — сообщили в структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что сооружения являлись важными стратегическими магистралями, из-за них город был важным логистическим узлом для ВСУ. После уничтожения мостов логистика вокруг Красноармейска была фактически отрезана. Это осложняет перемещение войск и снабжение в регионе, что может иметь значительные последствия для дальнейшего развития конфликта. Источник в силовых структурах уточнил, что Красноармейская агломерация имеет границу с Днепропетровской областью на западе, и через северную часть города проходило множество дорог, которые вели в Димитров (Мирноград), Родинское, а также в Константиновку и Славянск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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