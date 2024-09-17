ВС России уничтожили ключевые автомагистрали ВСУ в ДНР

Ударами авиабомб в Красноармейске (Покровск —прим. URA.RU) на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены ключевые автомагистрали украинской армии. Об этом сообщают силовые структуры.
«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста», — сообщили в структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что сооружения являлись важными стратегическими магистралями, из-за них город был важным логистическим узлом для ВСУ.
После уничтожения мостов логистика вокруг Красноармейска была фактически отрезана. Это осложняет перемещение войск и снабжение в регионе, что может иметь значительные последствия для дальнейшего развития конфликта. Источник в силовых структурах уточнил, что Красноармейская агломерация имеет границу с Днепропетровской областью на западе, и через северную часть города проходило множество дорог, которые вели в Димитров (Мирноград), Родинское, а также в Константиновку и Славянск.
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