ВС России уничтожили ключевые автомагистрали ВСУ в ДНР

17 сентября 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

В Красноармейске ВС РФ уничтожили ключевые автомагистрали ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ударами авиабомб в Красноармейске (Покровск —прим. URA.RU) на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены ключевые автомагистрали украинской армии. Об этом сообщают силовые структуры. «Вокруг Красноармейска уничтожены три моста», — сообщили в структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что сооружения являлись важными стратегическими магистралями, из-за них город был важным логистическим узлом для ВСУ. После уничтожения мостов логистика вокруг Красноармейска была фактически отрезана. Это осложняет перемещение войск и снабжение в регионе, что может иметь значительные последствия для дальнейшего развития конфликта. Источник в силовых структурах уточнил, что Красноармейская агломерация имеет границу с Днепропетровской областью на западе, и через северную часть города проходило множество дорог, которые вели в Димитров (Мирноград), Родинское, а также в Константиновку и Славянск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ударами авиабомб в Красноармейске (Покровск —прим. URA.RU) на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены ключевые автомагистрали украинской армии. Об этом сообщают силовые структуры. «Вокруг Красноармейска уничтожены три моста», — сообщили в структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что сооружения являлись важными стратегическими магистралями, из-за них город был важным логистическим узлом для ВСУ. После уничтожения мостов логистика вокруг Красноармейска была фактически отрезана. Это осложняет перемещение войск и снабжение в регионе, что может иметь значительные последствия для дальнейшего развития конфликта. Источник в силовых структурах уточнил, что Красноармейская агломерация имеет границу с Днепропетровской областью на западе, и через северную часть города проходило множество дорог, которые вели в Димитров (Мирноград), Родинское, а также в Константиновку и Славянск.