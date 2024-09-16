16 сентября 2024

Жительница ХМАО вырастила гигантские тыквы весом по 30 килограммов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка мечтает вырастить тыкву весом более 100 килограммов
Югорчанка мечтает вырастить тыкву весом более 100 килограммов Фото:

Наталья Горелик вырастила за лето в Югорске тыквы весом по 30 килограммов. Теперь югорчанка поставила перед собой цель вырастить плод в 100 килограммов, чтобы поучаствовать в конкурсе среди дачников.

«Крупноплодные тыквы вырастают по 20-30 килограммов. Все спрашивают, в чем секрет? Они сами по себе растут, без химии. Использую органическое удобрение — траву, скорлупу, золу. Каждое утро прихожу на грядки и глажу тыквы, здороваюсь с ними» — поделилась Горелик в беседе с URA.RU.

Из плодов югорчанка делает сок, тыквенную икру и пастилу. В следующем сезоне дачница намерена вырастить тыкву весом более 100 килограммов. Она планирует поучаствовать в конкурсе гигантских овощей среди дачников. «Идеей заразился даже муж, пообещал сделать специальный домик для рассады и выделил участок под будущую тыкву», — добавила собеседница агентства.

Ранее URA.RU рассказывало про выставку урожая в Сургуте. Дачники поразили горожан огурцами длиной в полметра и разнообразием местных арбузов.

Из плодов дачница делает сок, тыквенную икру и пастилу
Из плодов дачница делает сок, тыквенную икру и пастилу
Фото:

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Наталья Горелик вырастила за лето в Югорске тыквы весом по 30 килограммов. Теперь югорчанка поставила перед собой цель вырастить плод в 100 килограммов, чтобы поучаствовать в конкурсе среди дачников. «Крупноплодные тыквы вырастают по 20-30 килограммов. Все спрашивают, в чем секрет? Они сами по себе растут, без химии. Использую органическое удобрение — траву, скорлупу, золу. Каждое утро прихожу на грядки и глажу тыквы, здороваюсь с ними» — поделилась Горелик в беседе с URA.RU. Из плодов югорчанка делает сок, тыквенную икру и пастилу. В следующем сезоне дачница намерена вырастить тыкву весом более 100 килограммов. Она планирует поучаствовать в конкурсе гигантских овощей среди дачников. «Идеей заразился даже муж, пообещал сделать специальный домик для рассады и выделил участок под будущую тыкву», — добавила собеседница агентства. Ранее URA.RU рассказывало про выставку урожая в Сургуте. Дачники поразили горожан огурцами длиной в полметра и разнообразием местных арбузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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