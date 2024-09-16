Наталья Горелик вырастила за лето в Югорске тыквы весом по 30 килограммов. Теперь югорчанка поставила перед собой цель вырастить плод в 100 килограммов, чтобы поучаствовать в конкурсе среди дачников.
«Крупноплодные тыквы вырастают по 20-30 килограммов. Все спрашивают, в чем секрет? Они сами по себе растут, без химии. Использую органическое удобрение — траву, скорлупу, золу. Каждое утро прихожу на грядки и глажу тыквы, здороваюсь с ними» — поделилась Горелик в беседе с URA.RU.
Из плодов югорчанка делает сок, тыквенную икру и пастилу. В следующем сезоне дачница намерена вырастить тыкву весом более 100 килограммов. Она планирует поучаствовать в конкурсе гигантских овощей среди дачников. «Идеей заразился даже муж, пообещал сделать специальный домик для рассады и выделил участок под будущую тыкву», — добавила собеседница агентства.
Ранее URA.RU рассказывало про выставку урожая в Сургуте. Дачники поразили горожан огурцами длиной в полметра и разнообразием местных арбузов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!