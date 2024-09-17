Володин: в случае ударов по городам России последует ответ мощным оружием

17 сентября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин предупредил запад о последствиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва ответит в случае ударов по российским городам, наготове уже стоит мощное оружие. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «В случае ударов по российским городам последует ответ. Более мощное оружие стоит наготове», — сказал Володин. По его словам, парламенты Евросоюза и США должны понимать, что будет, если они разрешат ВСУ бить по городам России. Ранее с предупреждением к Западу обращался и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва ответит в случае ударов по российским городам, наготове уже стоит мощное оружие. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «В случае ударов по российским городам последует ответ. Более мощное оружие стоит наготове», — сказал Володин. По его словам, парламенты Евросоюза и США должны понимать, что будет, если они разрешат ВСУ бить по городам России. Ранее с предупреждением к Западу обращался и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ.