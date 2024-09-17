Бюро нацсобрания Франции одобрило процедуру импичмента Макрона

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"Непокорившаяся Франция" объявила президенту страны Эммануэлю Макрону импичмент из-за того, что он не включил левых в кабмин, сообщили французские СМИ
"Непокорившаяся Франция" объявила президенту страны Эммануэлю Макрону импичмент из-за того, что он не включил левых в кабмин, сообщили французские СМИ Фото:

Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента — прим. URA.RU) Франции одобрила запуск процесса отстранения нынешнего президента страны Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщили французские СМИ.

«Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти», — заявили в Politique. Левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила Макрону импичмент, так как он не включил левых в правительство. Инициатива основана на 68-й статье конституции страны. В настоящее время 12 из 22 членов Бюро являются представителями левых.

Против нынешнего президента выступил экс-президент Франции, ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд. За отстранение Макрона от власти высказался 81 депутат и сотни французов, вышедших на улицы с протестами, пишет 360.ru.

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Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента — прим. URA.RU) Франции одобрила запуск процесса отстранения нынешнего президента страны Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщили французские СМИ. «Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти», — заявили в Politique. Левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила Макрону импичмент, так как он не включил левых в правительство. Инициатива основана на 68-й статье конституции страны. В настоящее время 12 из 22 членов Бюро являются представителями левых. Против нынешнего президента выступил экс-президент Франции, ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд. За отстранение Макрона от власти высказался 81 депутат и сотни французов, вышедших на улицы с протестами, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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