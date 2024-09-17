Пермячка воткнула отвертку в глаз гостье, ходившей по дому в обуви

17 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пострадавшая пришла в гости и ходила ходила по квартире в обуви Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми воткнула отвертку в глаз гостьи, которая ходила по квартире в обуви. После этого пострадавшая ослепла на один глаз. В подробностях преступлениях разбирался Кировский райсуд Перми, копия решения имеется в распоряжении URA.RU. Преступление было совершено в коммунальной квартире в Кировском районе Перми. Владелец одной из комнат привел к себе в гости женщину. «В этот момент к ним выбежала хозяйка другой комнаты, которая устроила скандал из-за того, что пришедшие люди ходят по квартире в обуви. Преступница ворвалась в комнату к мужчине и его гостье и воткнула той отвертку в правый глаз», — говорится в решении суда В суде пермячка утверждала, что сделала это случайно. Якобы она просто махнула рукой и не видела, что рядом стоит гостья. Пострадавшая же уверяла, что преступница специально ударила ее отверткой в глаз. В результате полученной травмы правый глаз женщины перестал видеть. Суд признал преступницу виновной в причинении среднего вреда здоровью и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также она обязана будет выплатить потерпевшей 350 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми воткнула отвертку в глаз гостьи, которая ходила по квартире в обуви. После этого пострадавшая ослепла на один глаз. В подробностях преступлениях разбирался Кировский райсуд Перми, копия решения имеется в распоряжении URA.RU. Преступление было совершено в коммунальной квартире в Кировском районе Перми. Владелец одной из комнат привел к себе в гости женщину. «В этот момент к ним выбежала хозяйка другой комнаты, которая устроила скандал из-за того, что пришедшие люди ходят по квартире в обуви. Преступница ворвалась в комнату к мужчине и его гостье и воткнула той отвертку в правый глаз», — говорится в решении суда В суде пермячка утверждала, что сделала это случайно. Якобы она просто махнула рукой и не видела, что рядом стоит гостья. Пострадавшая же уверяла, что преступница специально ударила ее отверткой в глаз. В результате полученной травмы правый глаз женщины перестал видеть. Суд признал преступницу виновной в причинении среднего вреда здоровью и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также она обязана будет выплатить потерпевшей 350 тысяч рублей.