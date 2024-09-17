Путин: соцподдержка россиян и обороноспособность — приоритеты бюджета РФ

В 2025 году приоритетными направлениями бюджетных расходов в России станут социальная сфера, оборона, развитие новых технологий, интеграция новых регионов, модернизация и повышение качества жизни граждан. Президент РФ Владимир Путин обозначил эти ключевые направления на совещании по экономическим вопросам, где обсуждался проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.
«В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии. Также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков», — уточнил Путин.
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