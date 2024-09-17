Путин: соцподдержка россиян и обороноспособность — приоритеты бюджета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Путина Такеру Карлсону., путин владимир, топ
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам следующего года Фото:

В 2025 году приоритетными направлениями бюджетных расходов в России станут социальная сфера, оборона, развитие новых технологий, интеграция новых регионов, модернизация и повышение качества жизни граждан. Президент РФ Владимир Путин обозначил эти ключевые направления на совещании по экономическим вопросам, где обсуждался проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

«В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии. Также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков», — уточнил Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году приоритетными направлениями бюджетных расходов в России станут социальная сфера, оборона, развитие новых технологий, интеграция новых регионов, модернизация и повышение качества жизни граждан. Президент РФ Владимир Путин обозначил эти ключевые направления на совещании по экономическим вопросам, где обсуждался проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. «В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии. Также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков», — уточнил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...