ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

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ВСУ атаковали два села в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные с использованием БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации источника, в результате атак никто не пострадал.

«Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — уточнил источник.

В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект, выбив окна и повредив фасад здания. Также сообщалось о повреждении здания на территории сельхозпредприятия в результате атаки другого БПЛА. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд попал в сельхозпредприятие, повредив газовое оборудование.

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Украинские военные с использованием БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации источника, в результате атак никто не пострадал. «Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — уточнил источник. В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект, выбив окна и повредив фасад здания. Также сообщалось о повреждении здания на территории сельхозпредприятия в результате атаки другого БПЛА. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд попал в сельхозпредприятие, повредив газовое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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