ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

17 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали два села в Белгородской области Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные с использованием БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации источника, в результате атак никто не пострадал. «Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — уточнил источник. В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект, выбив окна и повредив фасад здания. Также сообщалось о повреждении здания на территории сельхозпредприятия в результате атаки другого БПЛА. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд попал в сельхозпредприятие, повредив газовое оборудование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные с использованием БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации источника, в результате атак никто не пострадал. «Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — уточнил источник. В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект, выбив окна и повредив фасад здания. Также сообщалось о повреждении здания на территории сельхозпредприятия в результате атаки другого БПЛА. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд попал в сельхозпредприятие, повредив газовое оборудование.