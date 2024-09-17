ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Украинские военные с использованием БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации источника, в результате атак никто не пострадал.
«Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — уточнил источник.
В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект, выбив окна и повредив фасад здания. Также сообщалось о повреждении здания на территории сельхозпредприятия в результате атаки другого БПЛА. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд попал в сельхозпредприятие, повредив газовое оборудование.
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