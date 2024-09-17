На челябинского школьника упали футбольные ворота, мальчик в реанимации

Упавшие ворота причинили тяжелую травму мальчику Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В поселке Петропавловский Верхнеуральского района Челябинской области во время урока физкультуры на 10-летнего школьника упали металлические футбольные ворота. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мальчик получил тяжелую травму.

«Во время урока на мальчика упали футбольные ворота. Удар был сильный, травмы оказались серьезными», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, пострадавшего сначала доставили в больницу Магнитогорска, а оттуда уже в Челябинск. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.