Когда и за сколько можно будет купить iPhone 16 в Екатеринбурге

Новые iPhone привезут в Екатеринбург в ноябре

18 сентября 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

iPhone 16 представили 9 сентября Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press Купить новый iPhone 16 екатеринбуржцы смогут не раньше конца ноября. Пока же магазины собирают предзаказы или вовсе ждут, когда цены на модель снизятся, рассказали URA.RU продавцы. «Мы предлагаем оформить предзаказ на Pro (от 154 тысяч рублей) и Pro Max (от 194 тысяч), но нужна полная предоплата. Доставка может занять от шести до восьми недель, то есть покупатель получит телефон не раньше ноября», — пояснили корреспонденту в Re:Store. В «М.Видео» и «Эльдорадо» готовы продать телефоны также по предзаказу: iPhone 16 стоит от 112 тысяч рублей, Pro — от 152 тысяч, Pro Max — от 189 тысяч. При этом не потребуется первоначальный взнос, но товар придет не раньше 7 ноября. В DNS старт продаж начнется 30 ноября, цены аналогичные, добавляется только iPhone 16 Plus стоимостью от 129 тысяч рублей. В i-ekb:Store рассказали, что предзаказы еще не стартовали: «Мы запустим продажи, когда цены на новую марку станут адекватнее». Сейчас на сайте можно найти приблизительную стоимость iPhone 16 — от 109 тысяч рублей, Plus — от 129 тысяч, Pro — от 149 тысяч, Pro Max — от 189 тысяч. Американская компания Apple представила новые модели 9 сентября. У смартфона появилась кнопка для мгновенного создания фото и помощник Apple Intelligence. В компании заявили, что телефон будет работать на 30% быстрее, чем iPhone 15. По предварительным данным, в России продажи смартфонов начнутся с 22 сентября, а цены стартуют от 150 тысяч рублей. В продаже будет пять цветов: черный, розовый, зеленый, белый и синий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Купить новый iPhone 16 екатеринбуржцы смогут не раньше конца ноября. Пока же магазины собирают предзаказы или вовсе ждут, когда цены на модель снизятся, рассказали URA.RU продавцы. «Мы предлагаем оформить предзаказ на Pro (от 154 тысяч рублей) и Pro Max (от 194 тысяч), но нужна полная предоплата. Доставка может занять от шести до восьми недель, то есть покупатель получит телефон не раньше ноября», — пояснили корреспонденту в Re:Store. В «М.Видео» и «Эльдорадо» готовы продать телефоны также по предзаказу: iPhone 16 стоит от 112 тысяч рублей, Pro — от 152 тысяч, Pro Max — от 189 тысяч. При этом не потребуется первоначальный взнос, но товар придет не раньше 7 ноября. В DNS старт продаж начнется 30 ноября, цены аналогичные, добавляется только iPhone 16 Plus стоимостью от 129 тысяч рублей. В i-ekb:Store рассказали, что предзаказы еще не стартовали: «Мы запустим продажи, когда цены на новую марку станут адекватнее». Сейчас на сайте можно найти приблизительную стоимость iPhone 16 — от 109 тысяч рублей, Plus — от 129 тысяч, Pro — от 149 тысяч, Pro Max — от 189 тысяч. Американская компания Apple представила новые модели 9 сентября. У смартфона появилась кнопка для мгновенного создания фото и помощник Apple Intelligence. В компании заявили, что телефон будет работать на 30% быстрее, чем iPhone 15. По предварительным данным, в России продажи смартфонов начнутся с 22 сентября, а цены стартуют от 150 тысяч рублей. В продаже будет пять цветов: черный, розовый, зеленый, белый и синий.