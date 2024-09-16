16 сентября 2024

В ХМАО подросток вынес детей из горящей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в Нефтеюганске
Пожар произошел в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске подросток спас детей из горящей квартиры. Дети были одни дома, когда произошел пожар.

«Меня дома не было буквально 40 минут, позвонила дочь сообщила о пожаре. Я вначале не поверила, думала шутят. Но, когда услышала звук сирен поняла, что дело плохо. Старший сын успел вынести детей из квартиры, а после выбежал сам в чем был», — приводят слова хозяйки квартиры Елены Сергеевой в группе думы Нефтеюганска в VK.

Пожар произошел около двух месяцев назад. Сейчас в сгоревшей квартире частично сделали ремонт — восстановить жилье семье помогли местные жители. «Пострадавшие не остались наедине с своей бедой. Откликнулось много неравнодушных людей», — уточняют в публикации.

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В Нефтеюганске подросток спас детей из горящей квартиры. Дети были одни дома, когда произошел пожар. «Меня дома не было буквально 40 минут, позвонила дочь сообщила о пожаре. Я вначале не поверила, думала шутят. Но, когда услышала звук сирен поняла, что дело плохо. Старший сын успел вынести детей из квартиры, а после выбежал сам в чем был», — приводят слова хозяйки квартиры Елены Сергеевой в группе думы Нефтеюганска в VK. Пожар произошел около двух месяцев назад. Сейчас в сгоревшей квартире частично сделали ремонт — восстановить жилье семье помогли местные жители. «Пострадавшие не остались наедине с своей бедой. Откликнулось много неравнодушных людей», — уточняют в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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