В Челябинской области в Верхнеуральском районе на автодороге «п. Урлядинский — п. Межозерный» в результате выезда грузовика «Вольво» на встречную полосу произошло столкновение с машиной «Лада Гранта». Водитель легкового авто скончался на месте от полученных травм, сообщили 17 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным мужчина 1971 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Вольво“ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП водитель авто „Лада Гранта“ мужчина 1957 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был запрещен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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