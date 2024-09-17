В Челябинской области водитель «Лады Гранта» погиб, столкнувшись с грузовиком. Видео

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ДПТ произошло 17 сентября в 16:10 по Уральскому времени
ДПТ произошло 17 сентября в 16:10 по Уральскому времени Фото:

В Челябинской области в Верхнеуральском районе на автодороге «п. Урлядинский — п. Межозерный» в результате выезда грузовика «Вольво» на встречную полосу произошло столкновение с машиной «Лада Гранта». Водитель легкового авто скончался на месте от полученных травм, сообщили 17 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным мужчина 1971 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Вольво“ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП водитель авто „Лада Гранта“ мужчина 1957 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был запрещен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Челябинской области в Верхнеуральском районе на автодороге «п. Урлядинский — п. Межозерный» в результате выезда грузовика «Вольво» на встречную полосу произошло столкновение с машиной «Лада Гранта». Водитель легкового авто скончался на месте от полученных травм, сообщили 17 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «По предварительным данным мужчина 1971 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Вольво“ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП водитель авто „Лада Гранта“ мужчина 1957 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что выезд на встречную полосу был запрещен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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