Куйвашев анонсировал запуск скоростного поезда Екатеринбург-Челябинск

Скоростной электропоезд «Финист» начнет курсировать по маршруту Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск с декабря. Об этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил на встрече с журналистами в рамках медиафорума «Вся Россия» в Сочи. Его слова передает департамент информполитики (ДИП) региона.
«С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», — сказал Евгений Куйвашев.
В ДИПе также напомнили, что в 2023 году с подачи Куйвашева были запущены скоростные поезда по маршрутам Екатеринбург-Бокситы и Екатеринбург-Аэропорт Кольцово. А в 2024 году — Екатеринбург-Карпинск, Екатеринбург-Верхотурье, Екатеринбург-Нижняя Тура, Екатеринбург-Ирбит-Туринск-Уральский.
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