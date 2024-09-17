Куйвашев анонсировал запуск скоростного поезда Екатеринбург-Челябинск

Куйвашев: скоростной поезд Екатеринбург-Челябинск запустят в декабре

17 сентября 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Такие поезда — новая мода, которой придерживаются власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скоростной электропоезд «Финист» начнет курсировать по маршруту Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск с декабря. Об этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил на встрече с журналистами в рамках медиафорума «Вся Россия» в Сочи. Его слова передает департамент информполитики (ДИП) региона. «С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», — сказал Евгений Куйвашев. В ДИПе также напомнили, что в 2023 году с подачи Куйвашева были запущены скоростные поезда по маршрутам Екатеринбург-Бокситы и Екатеринбург-Аэропорт Кольцово. А в 2024 году — Екатеринбург-Карпинск, Екатеринбург-Верхотурье, Екатеринбург-Нижняя Тура, Екатеринбург-Ирбит-Туринск-Уральский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скоростной электропоезд «Финист» начнет курсировать по маршруту Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск с декабря. Об этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил на встрече с журналистами в рамках медиафорума «Вся Россия» в Сочи. Его слова передает департамент информполитики (ДИП) региона. «С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», — сказал Евгений Куйвашев. В ДИПе также напомнили, что в 2023 году с подачи Куйвашева были запущены скоростные поезда по маршрутам Екатеринбург-Бокситы и Екатеринбург-Аэропорт Кольцово. А в 2024 году — Екатеринбург-Карпинск, Екатеринбург-Верхотурье, Екатеринбург-Нижняя Тура, Екатеринбург-Ирбит-Туринск-Уральский.