Курганец вылетел из автомобиля во время ДТП. Фото

17 сентября 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Во время ДТП мужчина вылетел из машины на асфальт (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане на перекрестке улиц Кирова — Гоголя мужчина вылетел из автомобиля на асфальт во время ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. ДТП произошло вечером 17 сентября. «Авария на Кирова — Гоголя. Мужик на асфальт вылетел. <…> Вроде живой, увезли на скорой. Первые пять минут лежал, не шевелился», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена. ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова — Гоголя Группа «Инцидент | Курган», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на перекрестке улиц Кирова — Гоголя мужчина вылетел из автомобиля на асфальт во время ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. ДТП произошло вечером 17 сентября. «Авария на Кирова — Гоголя. Мужик на асфальт вылетел. <…> Вроде живой, увезли на скорой. Первые пять минут лежал, не шевелился», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.