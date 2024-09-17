Курганец вылетел из автомобиля во время ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Во время ДТП мужчина вылетел из машины на асфальт (архивное фото) Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Кирова — Гоголя мужчина вылетел из автомобиля на асфальт во время ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. ДТП произошло вечером 17 сентября.

«Авария на Кирова — Гоголя. Мужик на асфальт вылетел. <…> Вроде живой, увезли на скорой. Первые пять минут лежал, не шевелился», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова — Гоголя
ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова — Гоголя

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на перекрестке улиц Кирова — Гоголя мужчина вылетел из автомобиля на асфальт во время ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. ДТП произошло вечером 17 сентября. «Авария на Кирова — Гоголя. Мужик на асфальт вылетел. <…> Вроде живой, увезли на скорой. Первые пять минут лежал, не шевелился», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...