Во время ДТП мужчина вылетел из машины на асфальт (архивное фото)
В Кургане на перекрестке улиц Кирова — Гоголя мужчина вылетел из автомобиля на асфальт во время ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. ДТП произошло вечером 17 сентября.
«Авария на Кирова — Гоголя. Мужик на асфальт вылетел. <…> Вроде живой, увезли на скорой. Первые пять минут лежал, не шевелился», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.
ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова — Гоголя
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