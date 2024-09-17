В Нижневартовске (ХМАО) 17 сентября во дворе дома 23 по улице Мира водитель легковушки двигался задним ходом и сбил 8-летнюю девочку. По информации Госавтоинспекции города в соцсети, ребенка с травмами увезли в больницу.
«17 сентября, около 17 часов во дворе дома 23 улицы Мира 26-летний водитель, управляя автомобилем „Ниссан“, двигаясь задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате наезда 8-летнюю девочку доставили в медицинскую организацию для оказания помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На видео девочка вместе с подругой бежит со стороны детской площадки. Не заметив двигающийся автомобиль, она выбегает на проезжую часть двора и оказывается под колесами машины.
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