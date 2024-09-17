17 сентября 2024

В ХМАО водитель, двигаясь по двору задним ходом, сбил ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП девочку госпитализировали
После ДТП девочку госпитализировали Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 17 сентября во дворе дома 23 по улице Мира водитель легковушки двигался задним ходом и сбил 8-летнюю девочку. По информации Госавтоинспекции города в соцсети, ребенка с травмами увезли в больницу.

«17 сентября, около 17 часов во дворе дома 23 улицы Мира 26-летний водитель, управляя автомобилем „Ниссан“, двигаясь задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате наезда 8-летнюю девочку доставили в медицинскую организацию для оказания помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На видео девочка вместе с подругой бежит со стороны детской площадки. Не заметив двигающийся автомобиль, она выбегает на проезжую часть двора и оказывается под колесами машины.

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В Нижневартовске (ХМАО) 17 сентября во дворе дома 23 по улице Мира водитель легковушки двигался задним ходом и сбил 8-летнюю девочку. По информации Госавтоинспекции города в соцсети, ребенка с травмами увезли в больницу. «17 сентября, около 17 часов во дворе дома 23 улицы Мира 26-летний водитель, управляя автомобилем „Ниссан“, двигаясь задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате наезда 8-летнюю девочку доставили в медицинскую организацию для оказания помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. На видео девочка вместе с подругой бежит со стороны детской площадки. Не заметив двигающийся автомобиль, она выбегает на проезжую часть двора и оказывается под колесами машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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