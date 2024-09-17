17 сентября 2024

МИД Украины готовит ответ Польше из-за задержания боксера Усика

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О причинах задержания боксера не сообщается
О причинах задержания боксера не сообщается Фото:

МИД Украины готовится выразить официальный протест Польше из-за инцидента с задержанием украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.

«По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт. Министр поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением [к украинскому спортсмену]», — отметил Тихий, слова которого приводит telegram-канал РБК-Украина. 

Усик был задержан 17 сентября в польском городе Краков. Силовики, предположительно, увели спортсмена на допрос.

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МИД Украины готовится выразить официальный протест Польше из-за инцидента с задержанием украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий. «По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт. Министр поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением [к украинскому спортсмену]», — отметил Тихий, слова которого приводит telegram-канал РБК-Украина.  Усик был задержан 17 сентября в польском городе Краков. Силовики, предположительно, увели спортсмена на допрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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