Бойцы РФ уничтожили американцев из ЧВК Forward под Курском. Видео

18 сентября 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Под Суджей заметили наемников из американской ЧВК Forward Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские солдаты под Суджей в Курской области уничтожили американских наемников из ЧВК Forward. Об этом рассказал командир одного из подразделений чеченского батальона «Ахмат». «Российские силы разбили под Суджей подразделение сил специальных операций Киева и отряд американской ЧВК Forward», — рассказал военный с позывным «Аид» в разговоре с журналистами РИА Новости. Боец «Ахмата» подчеркнул, что Украина продолжает стягивать свои силы с донецкого направления на курское. В то же время некоторые американские СМИ писали, что ВСУ, наоборот, стягивают свои силы в Донецкую область из Курской. По их словам, этому поспособствовали успехи ВС РФ в российском приграничном регионе. В «Ахмате» неоднократно говорили, что во вторжении ВСУ под Курском участвуют и иностранные наемники. Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Курскую область сотни иностранных наемников, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты под Суджей в Курской области уничтожили американских наемников из ЧВК Forward. Об этом рассказал командир одного из подразделений чеченского батальона «Ахмат». «Российские силы разбили под Суджей подразделение сил специальных операций Киева и отряд американской ЧВК Forward», — рассказал военный с позывным «Аид» в разговоре с журналистами РИА Новости. Боец «Ахмата» подчеркнул, что Украина продолжает стягивать свои силы с донецкого направления на курское. В то же время некоторые американские СМИ писали, что ВСУ, наоборот, стягивают свои силы в Донецкую область из Курской. По их словам, этому поспособствовали успехи ВС РФ в российском приграничном регионе. В «Ахмате» неоднократно говорили, что во вторжении ВСУ под Курском участвуют и иностранные наемники. Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Курскую область сотни иностранных наемников, сообщает «Национальная служба новостей».