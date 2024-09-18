Российские солдаты под Суджей в Курской области уничтожили американских наемников из ЧВК Forward. Об этом рассказал командир одного из подразделений чеченского батальона «Ахмат».
«Российские силы разбили под Суджей подразделение сил специальных операций Киева и отряд американской ЧВК Forward», — рассказал военный с позывным «Аид» в разговоре с журналистами РИА Новости. Боец «Ахмата» подчеркнул, что Украина продолжает стягивать свои силы с донецкого направления на курское.
В то же время некоторые американские СМИ писали, что ВСУ, наоборот, стягивают свои силы в Донецкую область из Курской. По их словам, этому поспособствовали успехи ВС РФ в российском приграничном регионе. В «Ахмате» неоднократно говорили, что во вторжении ВСУ под Курском участвуют и иностранные наемники. Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Курскую область сотни иностранных наемников, сообщает «Национальная служба новостей».
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