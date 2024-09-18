Члена ВФУ Юлию Лапыч объявили в розыск за обстрел мирных в Курской области

В международный розыск по делу о терроризме была объявлена военнослужащая из 80-й бригады Вооруженных формирований Украины Юлия Лапыч. Она вместе со своими сослуживцами участвовала в расстреле мирных гражданских в Курской области. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Лапыч объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о терроризме. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента ее задержания на территории РФ», — передает ТАСС, ссылаясь на источник из правоохранительных органов. Отмечается, что это первый случай, когда официально объявляется в розыск человек по обвинению в расстреле гражданских на курском направлении.
Лапыч обвиняется в нескольких серьезных преступлениях: террористическом акте, незаконном пересечении государственной границы, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. По данным следствия, Лапыч, находясь в Курской области, вместе с военнослужащими ВФУ осуществляла обстрелы как людей, так и объектов гражданской инфраструктуры. До этого сообщалось о заочном аресте командира ВСУ Дмитрия Красильникова. Он также был причастен к убийствам мирных в Курской области и ракетному обстрелу региона.
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