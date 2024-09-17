17 сентября 2024

В Екатеринбурге массово закрывают школы из-за вспышки пневмонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Школы Академического района начали переводить на дистант Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга массово закрывают школы на карантин из-за вспышки пневмонии. На дистанционное обучение переведены учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181. Об этом рассказали в мэрии.

«С 14 сентября переведена на дистанционное обучение [в Академическом районе] школа №16 в связи с заболеванием детей пневмонией в 14 классах. С 18 сентября также переведены на дистант обучающиеся школ №19, 23, 79 и №181, заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В мэрии добавили, что в закрытых на карантин учебных заведениях было проведено кварцевание помещений (дезинфекция с помощью ультрафиолета). В остальных школах Академического района введена профилактика заболевания. Утром посетителей проверяют на наличие признаков заражения, больных отправляют домой. Также в школах введен запрет на проведение массовых мероприятий, усилена дезинфекция помещений.

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В Академическом районе Екатеринбурга массово закрывают школы на карантин из-за вспышки пневмонии. На дистанционное обучение переведены учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181. Об этом рассказали в мэрии. «С 14 сентября переведена на дистанционное обучение [в Академическом районе] школа №16 в связи с заболеванием детей пневмонией в 14 классах. С 18 сентября также переведены на дистант обучающиеся школ №19, 23, 79 и №181, заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В мэрии добавили, что в закрытых на карантин учебных заведениях было проведено кварцевание помещений (дезинфекция с помощью ультрафиолета). В остальных школах Академического района введена профилактика заболевания. Утром посетителей проверяют на наличие признаков заражения, больных отправляют домой. Также в школах введен запрет на проведение массовых мероприятий, усилена дезинфекция помещений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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