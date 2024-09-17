В Екатеринбурге массово закрывают школы из-за вспышки пневмонии

18 сентября 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Школы Академического района начали переводить на дистант Фото: Анна Майорова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга массово закрывают школы на карантин из-за вспышки пневмонии. На дистанционное обучение переведены учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181. Об этом рассказали в мэрии. «С 14 сентября переведена на дистанционное обучение [в Академическом районе] школа №16 в связи с заболеванием детей пневмонией в 14 классах. С 18 сентября также переведены на дистант обучающиеся школ №19, 23, 79 и №181, заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В мэрии добавили, что в закрытых на карантин учебных заведениях было проведено кварцевание помещений (дезинфекция с помощью ультрафиолета). В остальных школах Академического района введена профилактика заболевания. Утром посетителей проверяют на наличие признаков заражения, больных отправляют домой. Также в школах введен запрет на проведение массовых мероприятий, усилена дезинфекция помещений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга массово закрывают школы на карантин из-за вспышки пневмонии. На дистанционное обучение переведены учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181. Об этом рассказали в мэрии. «С 14 сентября переведена на дистанционное обучение [в Академическом районе] школа №16 в связи с заболеванием детей пневмонией в 14 классах. С 18 сентября также переведены на дистант обучающиеся школ №19, 23, 79 и №181, заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В мэрии добавили, что в закрытых на карантин учебных заведениях было проведено кварцевание помещений (дезинфекция с помощью ультрафиолета). В остальных школах Академического района введена профилактика заболевания. Утром посетителей проверяют на наличие признаков заражения, больных отправляют домой. Также в школах введен запрет на проведение массовых мероприятий, усилена дезинфекция помещений.