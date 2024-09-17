Налетчики тащат из «Жизньмарта» технику и продукты
Магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге подверглись массовым нападениям банды подростков. Об этом сообщил владелец сети Иван Зайченко в своем telegram-канале.
«Почти каждый день банда подростков грабит наши магазины. Тащат все: микроволновки, компьютеры, кассовые ящики, шоколадки», — написал бизнесмен.
По его словам, в полицию написано групповое заявление, сотрудники магазинов даже встретились с руководством городского УМВД. Те пообещали начать активные поиски малолетних преступников.
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