17 сентября 2024

Банда подростков грабит магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизньмарт. Курган, жизньмарт
Налетчики тащат из «Жизньмарта» технику и продукты Фото:

Магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге подверглись массовым нападениям банды подростков. Об этом сообщил владелец сети Иван Зайченко в своем telegram-канале.

«Почти каждый день банда подростков грабит наши магазины. Тащат все: микроволновки, компьютеры, кассовые ящики, шоколадки», — написал бизнесмен.

По его словам, в полицию написано групповое заявление, сотрудники магазинов даже встретились с руководством городского УМВД. Те пообещали начать активные поиски малолетних преступников.

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Магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге подверглись массовым нападениям банды подростков. Об этом сообщил владелец сети Иван Зайченко в своем telegram-канале. «Почти каждый день банда подростков грабит наши магазины. Тащат все: микроволновки, компьютеры, кассовые ящики, шоколадки», — написал бизнесмен. По его словам, в полицию написано групповое заявление, сотрудники магазинов даже встретились с руководством городского УМВД. Те пообещали начать активные поиски малолетних преступников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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