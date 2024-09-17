Происшествия Криминал Банда подростков грабит магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Видео 18 сентября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 + Налетчики тащат из «Жизньмарта» технику и продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге подверглись массовым нападениям банды подростков. Об этом сообщил владелец сети Иван Зайченко в своем telegram-канале. «Почти каждый день банда подростков грабит наши магазины. Тащат все: микроволновки, компьютеры, кассовые ящики, шоколадки», — написал бизнесмен. По его словам, в полицию написано групповое заявление, сотрудники магазинов даже встретились с руководством городского УМВД. Те пообещали начать активные поиски малолетних преступников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге подверглись массовым нападениям банды подростков. Об этом сообщил владелец сети Иван Зайченко в своем telegram-канале. «Почти каждый день банда подростков грабит наши магазины. Тащат все: микроволновки, компьютеры, кассовые ящики, шоколадки», — написал бизнесмен. По его словам, в полицию написано групповое заявление, сотрудники магазинов даже встретились с руководством городского УМВД. Те пообещали начать активные поиски малолетних преступников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям