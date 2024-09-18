«Сбер» исчерпал лимит на семейную ипотеку, выдачи приостановлены. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Сбер" приостановил выдачу семейной ипотеки
"Сбер" приостановил выдачу семейной ипотеки Фото:

В «Сбербанке» исчерпались лимиты на семейную ипотеку. Сотрудники прекратили выдачу новых займов по этой программе. Об этом стало известно из данных портала «Домклик».

«„Сбер“ исчерпал лимиты на семейную ипотеку», — говорится в данных «Домклика». Отмечается, что в данный момент приостановлено предоставление новых займов по данной программе. В этом убедился корреспондент URA.RU.

В приложении "Сбера" пропала семейная ипотека
В приложении "Сбера" пропала семейная ипотека
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В «Сбербанке» исчерпались лимиты на семейную ипотеку. Сотрудники прекратили выдачу новых займов по этой программе. Об этом стало известно из данных портала «Домклик». «„Сбер“ исчерпал лимиты на семейную ипотеку», — говорится в данных «Домклика». Отмечается, что в данный момент приостановлено предоставление новых займов по данной программе. В этом убедился корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...