"Сбер" приостановил выдачу семейной ипотеки
В «Сбербанке» исчерпались лимиты на семейную ипотеку. Сотрудники прекратили выдачу новых займов по этой программе. Об этом стало известно из данных портала «Домклик».
«„Сбер“ исчерпал лимиты на семейную ипотеку», — говорится в данных «Домклика». Отмечается, что в данный момент приостановлено предоставление новых займов по данной программе. В этом убедился корреспондент URA.RU.
В приложении "Сбера" пропала семейная ипотека
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