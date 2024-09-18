Общество Суд продлил арест генералу армии Булгакову, обвиняемому в мошенничестве 18 сентября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Дмитрию Булгакову продлили арест Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, которого обвиняют в причастности к мошенничеству, связанного с поставками некачественных сухпайков для российских войск, продлили арест. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на судебную картотеку. «Следствие просит суд в Москве продлить арест экс-замминистра обороны РФ Булгакову и еще двум фигурантам дела о мошенничестве», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на картотеку судебной инстанции. Очередное судебное заседание назначено на 20 сентября. В конце августа Мосгорсуд подтвердил законность ареста Дмитрия Булгакова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам он отрицает свою вину, а также просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на возраст. Генерала обвинили в лоббировании интересов «Грязинского пищевого комбината», который не исполнял в должной мере контракт с Минобороны РФ на поставку сухпайков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, которого обвиняют в причастности к мошенничеству, связанного с поставками некачественных сухпайков для российских войск, продлили арест. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на судебную картотеку. «Следствие просит суд в Москве продлить арест экс-замминистра обороны РФ Булгакову и еще двум фигурантам дела о мошенничестве», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на картотеку судебной инстанции. Очередное судебное заседание назначено на 20 сентября. В конце августа Мосгорсуд подтвердил законность ареста Дмитрия Булгакова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам он отрицает свою вину, а также просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на возраст. Генерала обвинили в лоббировании интересов «Грязинского пищевого комбината», который не исполнял в должной мере контракт с Минобороны РФ на поставку сухпайков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям