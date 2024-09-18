Суд продлил арест генералу армии Булгакову, обвиняемому в мошенничестве

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Дмитрию Булгакову продлили арест Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, которого обвиняют в причастности к мошенничеству, связанного с поставками некачественных сухпайков для российских войск, продлили арест. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на судебную картотеку.

«Следствие просит суд в Москве продлить арест экс-замминистра обороны РФ Булгакову и еще двум фигурантам дела о мошенничестве», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на картотеку судебной инстанции. Очередное судебное заседание назначено на 20 сентября.

В конце августа Мосгорсуд подтвердил законность ареста Дмитрия Булгакова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам он отрицает свою вину, а также просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на возраст. Генерала обвинили в лоббировании интересов «Грязинского пищевого комбината», который не исполнял в должной мере контракт с Минобороны РФ на поставку сухпайков.

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Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, которого обвиняют в причастности к мошенничеству, связанного с поставками некачественных сухпайков для российских войск, продлили арест. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на судебную картотеку. «Следствие просит суд в Москве продлить арест экс-замминистра обороны РФ Булгакову и еще двум фигурантам дела о мошенничестве», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на картотеку судебной инстанции. Очередное судебное заседание назначено на 20 сентября. В конце августа Мосгорсуд подтвердил законность ареста Дмитрия Булгакова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам он отрицает свою вину, а также просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на возраст. Генерала обвинили в лоббировании интересов «Грязинского пищевого комбината», который не исполнял в должной мере контракт с Минобороны РФ на поставку сухпайков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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